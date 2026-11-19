Utilise order.creativehub.io pour commander pour toi-même des tirages, des bandes test, du contrecollage et de l'encadrement. Utilise sell.creativehub.io pour vendre des tirages et les expédier en dropshipping via une boutique. Ce sont deux sites distincts, et un seul identifiant creativehub fonctionne sur les deux.

À quoi sert chaque site

Site Ce que tu y fais order.creativehub.io Téléverser tes fichiers, puis commander des tirages, des bandes test, du contrecollage et de l'encadrement, et payer par carte. Tes fichiers téléversés se trouvent dans All Images (toutes les images), où tu sélectionnes les images et passes la commande. Les commandes passées et les factures se trouvent dans Print orders (commandes de tirages). sell.creativehub.io Créer des produits pour ta propre boutique, connecter Shopify, WooCommerce, Squarespace, Wix ou Big Cartel, et gérer les commandes en dropshipping, les certificats et l'image de marque.

Si tu ne nous connais pas encore, les pages service d'impression et dropshipping expliquent ce que propose chaque côté.

Je ne trouve pas comment commander un tirage ou une bande test

Tu es sur le site Sell. Les commandes de tirages classiques, sur mesure et de bandes test ne se passent pas là, et il n'y a pas de case à cocher pour sélectionner les images à imprimer. Va sur order.creativehub.io et connecte-toi avec la même adresse e-mail et le même mot de passe.

L'ancien téléchargement « Save for Web » a été supprimé. Les fichiers se téléversent et se gèrent désormais dans All Images.

Se connecter

Tu peux te connecter avec ton adresse e-mail et ton mot de passe. La page de connexion peut aussi proposer Continue with Google (continuer avec Google), Continue with Apple (continuer avec Apple) et Sign in with a passkey (se connecter avec une clé d'accès), au-dessus du formulaire e-mail, dans les onglets Sign In (connexion) comme Sign Up (inscription). Chaque bouton n'apparaît que là où l'option est activée : tu peux donc en voir un, deux ou les trois. Quelle que soit ta façon de te connecter, il s'agit du même compte unique sur les deux sites.

Google ou Apple : clique sur le bouton, connecte-toi auprès de ce fournisseur, et tu reviens sur creativehub en étant connecté.

clique sur le bouton, connecte-toi auprès de ce fournisseur, et tu reviens sur creativehub en étant connecté. Clé d'accès (passkey) : connecte-toi avec Face ID, Touch ID ou le code PIN de ton appareil à la place d'un mot de passe. Ajoutes-en une dans Settings → Security (paramètres → sécurité) : dans la carte Passkeys , clique sur Add a passkey (ajouter une clé d'accès) et suis l'invite de ton appareil. Tu peux renommer ou supprimer une clé d'accès par la suite.

connecte-toi avec Face ID, Touch ID ou le code PIN de ton appareil à la place d'un mot de passe. Ajoutes-en une dans (paramètres → sécurité) : dans la carte , clique sur (ajouter une clé d'accès) et suis l'invite de ton appareil. Tu peux renommer ou supprimer une clé d'accès par la suite. Mot de passe : si c'est ta première visite depuis la mise à niveau de notre plateforme, tu dois réinitialiser ton mot de passe une fois. Sur la page de connexion, choisis Forgot your password? (mot de passe oublié ?) et ouvre le lien dans le navigateur depuis lequel tu as fait la demande.

Si tu as activé l'authentification à deux facteurs, elle est toujours vérifiée comme d'habitude : une clé d'accès remplace le mot de passe, pas le second facteur. Tu peux continuer à utiliser ton e-mail et ton mot de passe en parallèle de n'importe laquelle des autres options.

Commander sans créer de compte

Sur le site Order, tu peux téléverser tes fichiers, configurer tes tirages et les ajouter au panier avant de créer un compte. Tu indiques une adresse e-mail au moment du paiement pour que nous puissions t'envoyer la confirmation. Ensuite, tu peux définir un mot de passe pour transformer cette session en compte complet, et ton historique de commandes est conservé. Tant que tu ne l'as pas fait, tes fichiers et ton panier n'existent que dans le navigateur que tu as utilisé : si tu as déjà commandé chez nous, connecte-toi avec ton adresse e-mail existante pour voir tes commandes précédentes.

Si une page ne se charge pas ou si la connexion échoue, voir Le site de commande ne fonctionne pas : que vérifier en premier ?

Si c'est le site Sell qu'il te faut, notre aperçu du dropshipping de tirages d'art explique comment vendre et faire expédier des tirages via ta propre boutique.