Le bouton Pay (payer) reste désactivé tant que la commande n'a pas tout ce qu'il lui faut, et une note juste en dessous indique le premier élément manquant, par exemple une adresse de livraison, une carte ou une confirmation. Complète cet élément et la note se met à jour. Les sections ci-dessous passent en revue les points de blocage habituels sur order.creativehub.io.

Le total affiche un tiret

Si un prix ne peut pas être récupéré, les totaux affichent un tiret avec un bouton Retry (réessayer), et Pay reste désactivé jusqu'au chargement d'un prix confirmé. Tu n'es jamais débité sur la base d'une estimation. Sélectionne Retry pour recharger le prix.

Aucun mode de livraison n'est proposé

Les modes de livraison, avec leurs dates d'arrivée, n'apparaissent qu'une fois l'adresse de livraison confirmée. La date exacte de fin de production estimée s'affiche quand tu sélectionnes une option de livraison ou de retrait. Une adresse complète avec code postal est nécessaire même si tu comptes venir retirer la commande : voir Comment choisir le retrait au studio au moment du paiement ?

Si l'option du jour même n'apparaît pas, c'est que l'heure limite est passée ou que le papier choisi n'est pas un papier giclée. Nos délais habituels sont dans Délais de production.

Oversized order, ou Get a quote à la place d'un prix

Une pièce contrecollée de plus de 1905 mm sur le grand côté ou de 1270 mm sur le petit côté affiche une mention Oversized order (commande hors gabarit) au moment du paiement, et seul le retrait au studio peut être sélectionné. Get a delivery quote (obtenir un devis de livraison) envoie la description complète par e-mail à notre service client, avec toi en copie. L'équipe chiffre la livraison, te répond et prépare la commande pour toi avec un lien de paiement.

(commande hors gabarit) au moment du paiement, et seul le retrait au studio peut être sélectionné. (obtenir un devis de livraison) envoie la description complète par e-mail à notre service client, avec toi en copie. L'équipe chiffre la livraison, te répond et prépare la commande pour toi avec un lien de paiement. Un cadre sur mesure de plus de 1270 mm sur le petit côté ou de 1905 mm sur le grand côté affiche Get a quote (obtenir un devis) à la place d'un prix. Il fait l'objet d'un devis de l'équipe et est fabriqué à la commande.

Le code promo ne fonctionne pas

Le champ Promo code (code promo) se trouve sous les articles du panier, avant l'adresse de livraison. Saisis le code et sélectionne Apply (appliquer). Fais-le avant de sélectionner Pay : la page de paiement n'a pas de champ pour le code. Si un code est refusé, vérifie :

qu'il n'y a pas d'espace en trop au début ou à la fin du code ;

qu'il n'est pas soumis à une condition, comme un montant de commande minimum ou maximum ;

que sa date d'expiration n'est pas passée.

Nous ne proposons pas de réductions publiques permanentes, les codes des sites de bons de réduction ne viennent donc pas de nous.

Le paiement échoue

Carte refusée : essaie une autre carte ou contacte ta banque.

essaie une autre carte ou contacte ta banque. Erreur de paiement : actualise la page et réessaie. Si le problème persiste, contacte-nous en indiquant le code d'erreur.

actualise la page et réessaie. Si le problème persiste, contacte-nous en indiquant le code d'erreur. Adresse introuvable : la recherche d'adresse règle la plupart des problèmes, et tu peux aussi saisir l'adresse à la main.

Modifier le contenu du panier

Le panier, c'est la colonne Your order (ta commande) de la page Checkout (paiement). Sélectionne Edit (le crayon) sur une ligne pour changer le nombre d'unités, puis Save (enregistrer). Ramène les unités à 0, ou sélectionne Remove (supprimer), pour retirer l'article. Pour changer le papier, le format ou l'encadrement d'un article, configure-le de nouveau depuis ta bibliothèque.

Le panier est enregistré, tu peux donc fermer le navigateur et y revenir plus tard. Ajouter des articles ne t'engage à rien, et les prix sont calculés en direct : le total affiché au moment du paiement est le prix en vigueur et le montant qui te sera débité, alors lis-le avant de payer.

Ce dont le paiement n'a pas besoin

Un compte. Tu peux commander en tant qu'invité avec ton nom et ton e-mail ; le numéro de téléphone est facultatif. Tu peux définir un mot de passe sur la page de confirmation pour conserver le compte.

Tu peux commander en tant qu'invité avec ton nom et ton e-mail ; le numéro de téléphone est facultatif. Tu peux définir un mot de passe sur la page de confirmation pour conserver le compte. Une note. Notes for production studio (optional) (notes pour le studio de production, facultatif) apparaît une fois l'adresse confirmée et accepte un message de 4000 caractères maximum pour le studio. Il n'y a pas d'option de message cadeau ni de masquage des prix.

Pouvez-vous passer la commande à ma place ?

Non. Notre équipe ne passe pas de commandes à ta place, à l'exception des pièces hors gabarit sur devis mentionnées plus haut. Tu passes la commande toi-même, et le panier affiche le prix exact et la date de livraison avant que tu paies. Si tu souhaites d'abord un devis, envoie-nous les formats, les quantités et le papier. Quand plusieurs pièces vont ensemble, comme les panneaux d'un triptyque, mets-les dans un seul panier pour qu'elles soient produites ensemble et expédiées en une seule livraison.

Pour savoir à peu près à quoi t'attendre avant que le total s'affiche au paiement, consulte nos prix d'impression, de contrecollage et d'encadrement par format.