La plupart des problèmes sur order.creativehub.io et sell.creativehub.io se règlent avec un rechargement complet, une nouvelle connexion ou un autre navigateur. Suis les vérifications ci-dessous dans l’ordre. Si la même étape échoue encore, écris à info@creativehub.io avec les informations indiquées plus bas.

Les vérifications à faire, dans l’ordre

Force un rechargement complet. Avec Ctrl + Shift + R, ou Cmd + Shift + R sur Mac, le navigateur va chercher une version toute fraîche de la page. Ouvre une nouvelle session. Déconnecte-toi, puis reconnecte-toi : une connexion qui a expiré produit des erreurs bizarres. Vide le cache du navigateur et supprime ses cookies, et connecte-toi une nouvelle fois. Change de navigateur ou d’appareil. N’importe quelle version à jour de Chrome, Safari, Firefox ou Edge convient. Laisse le site ouvrir des fenêtres pop-up. C’est dans un nouvel onglet que s’affichent les factures et les relevés. Définis un nouveau mot de passe. Utilise Forgot your password? (mot de passe oublié ?) sur la page de connexion, puis ouvre le lien reçu dans le navigateur d’où la demande est partie. Tout le monde doit le faire une fois, à sa première visite après la mise à niveau de notre plateforme. Assure-toi d’être sur le bon site. Les tirages se commandent sur le site Order et se vendent sur le site Sell, et une seule adresse e-mail avec un seul mot de passe te connecte à l’un comme à l’autre. Consulte Quel site dois-je utiliser ?

Est-ce une panne ou une règle ?

Un message qui s’explique de lui-même signifie le plus souvent que le site applique une règle, pas qu’il est en panne. Cas typiques :

le fichier est rejeté faute d’être un JPEG, un PNG ou un TIFF, parce qu’il pèse plus de 2 Go ou parce qu’il compte moins de 2 mégapixels (consulte À partir de quels types de fichiers puis-je imprimer mon art ?) ;

l’import est rejeté parce qu’il va au-delà de ton espace de stockage ;

la production a débuté, la commande ne peut donc plus être annulée.

Contacte-nous sans hésiter quand une erreur arrive sans explication, ou quand une étape échoue une deuxième fois.

Comment signaler une panne

Écris à info@creativehub.io, en utilisant l’adresse sous laquelle ton compte est enregistré. Rien ne nous montre le problème plus vite qu’un court enregistrement d’écran, même si une description écrite précise, accompagnée de captures d’écran, est tout aussi recevable. Il nous faut :

ton objectif, et ce que le site a fait à la place ;

tout message d’erreur mot pour mot, sous forme de texte copié ou de capture d’écran ;

le site concerné parmi les deux, avec l’adresse de la page affichée dans la barre d’adresse ;

chaque étape, l’une après l’autre, afin que nous puissions reproduire le problème ;

l’heure à laquelle c’est arrivé, plus le navigateur et l’appareil utilisés ;

de quoi identifier ce qui est touché : un numéro de commande, un nom de produit ou un nom de fichier ;

pour un problème d’import, le fichier, ou un lien vers celui-ci qui s’ouvre sans connexion.

Notre équipe n’a aucun moyen de se connecter à un compte à la place de son titulaire ; c’est pourquoi des informations exactes raccourcissent la recherche de la cause.

Plusieurs des pages les plus récentes du site Sell affichent une étiquette Beta accompagnée d’un bouton Report a bug (signaler un bug) ; tout ce que tu y écris parvient directement à notre équipe.

Si le problème se situe à l’étape du paiement, consulte Pourquoi ne puis-je pas valider ma commande au moment du paiement ? Si tu as une question sur ce qu’il faut commander, la page de contact indique tous les moyens de nous joindre.

Dès que le site fonctionne à nouveau, notre guide pratique de l'impression t'accompagne pour préparer un fichier, choisir un format et passer commande.