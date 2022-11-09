Qu’est-ce que la TVA ?

Ce qu’il faut savoir sur la TVA, dans quels cas elle s’applique à votre commande et si vous devez la facturer à vos clients.

En savoir plus sur la TVA

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est la taxe que vous devez éventuellement facturer aux clients quand ils vous achètent un produit ou un service.

Son taux varie selon les types de produits et de services, et également selon les pays où elle s’applique.

creativehub vous facture la TVA appropriée pour vos commandes de tirages en se basant sur votre pays de résidence.

Faut-il que je facture la TVA à mes clients ?

Merci de consulter les règles en vigueur dans votre pays pour vérifier si vous devez facturer la TVA sur vos produits.

Quand vous vendez par l’intermédiaire de votre boutique en ligne Shopify, vous devez utiliser la page des paramètres dans Shopify pour vous assurer que vous facturez le montant de TVA correct. Vous devez aussi indiquer votre pays de résidence dans les paramètres de creativehub pour garantir que vous serez facturé le montant correct de TVA.

Pour en savoir plus sur l’application de la TVA dans Shopify, vous pouvez consulter les pages d’aide consacrées aux taxes de Shopify.