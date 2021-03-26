Comment annuler une commande de tirage ?

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Puis-je annuler moi-même ma commande ?

Nous comprenons que parfois, vous ne soyez pas complètement satisfait de votre commande, ou qu’il vous faille l’annuler.

Une fois que vous avez passé une commande en ligne, il n’est malheureusement plus possible d’y apporter des modifications ou de l’annuler en ligne sur creativehub. Mais pas de panique : vous pourrez peut-être encore annuler cette commande en nous contactant.

Pouvez-vous annuler ma commande ?

Veuillez nous contacter par téléphone, e-mail ou messagerie instantanée moins d’1 heure après avoir passé votre commande en ligne, en nous communiquant votre référence de commande creativehub. Vous ne devriez pas encourir de frais, à moins que votre commande n’ait déjà été imprimée.

Si vous annulez votre commande avant qu’elle n’ait été imprimée, elle vous sera remboursée.

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