Puis-je modifier une commande de tirage en ligne ?

Comment modifier ou annuler une commande en ligne après l’avoir effectuée.
Ma commande peut-elle être modifiée ?
Une fois que vous avez passé une commande en ligne, il n’est malheureusement plus possible d’y apporter des modifications ou de l’annuler en ligne sur creativehub. Mais pas de panique : vous pourrez peut-être encore annuler cette commande en nous contactant.
Comment annuler ma commande ?
Si vous nous prévenez moins d’1 heure après avoir passé votre commande en ligne, nous aurons la possibilité d’annuler, d’actualiser ou de rembourser votre commande.
Veuillez nous contacter par téléphone, e-mail ou messagerie instantanée dès que possible en nous communiquant votre référence de commande creativehub. Vous ne devriez pas encourir de frais, à moins que votre commande n’ait déjà été imprimée.