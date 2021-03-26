Puis-je modifier une commande de tirage en ligne ?

Comment modifier ou annuler une commande en ligne après l’avoir effectuée.

Ma commande peut-elle être modifiée ?

Une fois que vous avez passé une commande en ligne, il n’est malheureusement plus possible d’y apporter des modifications ou de l’annuler en ligne sur creativehub. Mais pas de panique : vous pourrez peut-être encore annuler cette commande en nous contactant.

Si vous nous prévenez moins d’1 heure après avoir passé votre commande en ligne, nous aurons la possibilité d’annuler, d’actualiser ou de rembourser votre commande.

Veuillez nous contacter par téléphone, e-mail ou messagerie instantanée dès que possible en nous communiquant votre référence de commande creativehub. Vous ne devriez pas encourir de frais, à moins que votre commande n’ait déjà été imprimée.

Contactez-nous.