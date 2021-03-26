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Puis-je modifier une commande de tirage en ligne ?

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Comment modifier ou annuler une commande en ligne après l’avoir effectuée.

Ma commande peut-elle être modifiée ? 

Une fois que vous avez passé une commande en ligne, il n’est malheureusement plus possible d’y apporter des modifications ou de l’annuler en ligne sur creativehub. Mais pas de panique : vous pourrez peut-être encore annuler cette commande en nous contactant.

Comment annuler ma commande ?

Si vous nous prévenez moins d’1 heure après avoir passé votre commande en ligne, nous aurons la possibilité d’annuler, d’actualiser ou de rembourser votre commande.

Veuillez nous contacter par téléphone, e-mail ou messagerie instantanée dès que possible en nous communiquant votre référence de commande creativehub. Vous ne devriez pas encourir de frais, à moins que votre commande n’ait déjà été imprimée. 

Contactez-nous.

Mis à jour le 26 mars 2021

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