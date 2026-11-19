Non. Nous imprimons à partir de fichiers numériques en haute résolution et nous ne scannons, ne numérisons et ne photographions pas d’œuvres en interne. Une peinture, un dessin, une photographie ou un négatif doit d’abord être numérisé ; tu importes ensuite le fichier et tu commandes le tirage comme d’habitude.

Ce que nous ne pouvons pas faire

Scanner, numériser ou photographier des œuvres, y compris des négatifs 35 mm.

Imprimer directement à partir d’un original, comme une peinture.

Imprimer à partir de négatifs film ou papier. Tout est imprimé à partir d’un fichier numérique.

Merci de ne pas nous apporter ni nous envoyer d’originaux ou de négatifs. Nous ne pouvons pas les numériser ni les renvoyer avec un tirage : c’est donc à ton prestataire de numérisation qu’ils doivent être confiés.

Choisir un prestataire de numérisation

Tu es libre de faire appel au prestataire de ton choix. La qualité de numérisation varie beaucoup : consulte donc les avis sur le prestataire sur Google ou Trustpilot avant de réserver.

Ce qu’il faut demander au prestataire

Un TIFF aplati en haute résolution , avec une résolution suffisante pour atteindre 300 ppi au format que tu veux imprimer.

, avec une résolution suffisante pour atteindre 300 ppi au format que tu veux imprimer. Un grand scan. Une numérisation à une résolution bien plus élevée, par exemple 1200 dpi, est idéale. Tu peux ensuite réduire à 300 ppi au format du tirage sans perte de qualité utile.

Une numérisation à une résolution bien plus élevée, par exemple 1200 dpi, est idéale. Tu peux ensuite réduire à 300 ppi au format du tirage sans perte de qualité utile. Davantage pour les négatifs. Un négatif 35 mm nécessite un scan en très haute résolution pour donner un bon tirage en A3 ou plus.

Les couleurs du tirage dépendent de la qualité du scan, et c’est le scan qui fixe la taille maximale à laquelle tu peux imprimer. Nous imprimons exactement ce qui se trouve dans le fichier : si le papier de l’original apparaît gris ou crème plutôt que blanc sur le scan, corrige-le avant d’importer. Dans Photoshop, ouvre Image → Adjustments → Levels (Image, Réglages, Niveaux) et clique avec la pipette du point blanc sur une zone qui devrait être d’un blanc pur.

Pour vérifier que le scan corrigé s’imprimera tel qu’il apparaît à l’écran, suis notre guide de gestion des couleurs.

Photographies anciennes ou abîmées

Fais d’abord numériser la photographie. Un spécialiste de la restauration peut ensuite réparer dans le fichier les plis, la décoloration ou les dommages en surface avant que nous l’imprimions. Tu peux en trouver un sur une plateforme comme Upwork ou Behance, puis importer le fichier finalisé.

Prévois du temps

La numérisation se réserve séparément auprès du prestataire, et ses délais s’ajoutent à notre délai d’impression. Intègre-les à ton planning si tu as une échéance à respecter.

Côté expédition, notre page délais et options de livraison décrit les services que nous utilisons.

Une fois que tu as le fichier

Importe-le sur order.creativehub.io. Si tu ne sais pas à quelle taille il pourra être imprimé, demande-nous de vérifier le fichier au préalable.

Quand ton prestataire t'aura remis le scan, notre guide pour imprimer tes tirages t'explique comment préparer le fichier, choisir un format et passer commande.