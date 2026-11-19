Oui, il est toujours possible de réduire le prix d'une commande en modifiant l'un de ces quatre éléments : la taille, le papier, les options de contrecollage ou d'encadrement, ou le mode de livraison. Change une option sur order.creativehub.io et le prix se met à jour immédiatement : le panier est donc l'endroit le plus simple pour comparer. Les prix en vigueur pour les tailles standard figurent dans la grille tarifaire.

Réduire la taille

Le prix d'un tirage dépend de la taille de la feuille, et le coût du contrecollage, de l'encadrement et de la livraison par coursier des pièces contrecollées ou encadrées augmente lui aussi avec la taille de la pièce. Les tailles personnalisées n'entraînent aucun supplément : le prix suit la tranche de taille dans laquelle se situe le tirage, cela vaut donc la peine de regarder le prix du panier pour une taille légèrement plus petite. La forme ne change rien en soi. Il n'y a pas de tarification distincte pour le 3:2, le 4:3, le carré ou d'autres rapports.

Changer le type de tirage, pas le papier

Pour une taille donnée, il n'existe que deux niveaux de prix pour les tirages :

tous les papiers giclée sont au même prix ;

les deux papiers C-type, Fuji Crystal Archive mat et brillant, partagent un autre prix, plus bas à toutes les tailles.

Passer d'un papier giclée à un autre ne fait donc rien économiser : choisis celui dont tu préfères la surface. Si c'est le budget qui décide, le C-type est l'option la moins chère, et le C-type mat est l'équivalent le plus proche d'un rendu giclée mat.

Changer les options de contrecollage ou d'encadrement

Le contrecollage et l'encadrement s'ajoutent au prix du tirage, et leur coût dépend de l'option choisie.

Contrecollage. Parmi les supports, le Display Card est le moins cher, suivi du Foam Board et du Foamex 3 mm, puis du MDF 12 mm, puis de l'aluminium et du Dibond avec tasseaux. Voir les options de contrecollage.

Parmi les supports, le Display Card est le moins cher, suivi du Foam Board et du Foamex 3 mm, puis du MDF 12 mm, puis de l'aluminium et du Dibond avec tasseaux. Voir les options de contrecollage. Encadrement. Les finitions blanche, noire et chêne sont au même prix. Les baguettes en noyer, en hêtre, argentées et dorées coûtent plus cher. Voir les styles et finitions de cadre.

Changer le mode de livraison

La livraison est facturée séparément de la production et se choisit au moment du paiement, où le prix de chaque option est affiché pour ton adresse.

Ce qui ne change pas le prix

La quantité. Dans le panier, le prix par tirage est le même pour chaque exemplaire. Pour une grosse commande, demande un devis avant de commander : voir Y a-t-il un minimum de commande ou une remise sur quantité pour les tirages ?

Dans le panier, le prix par tirage est le même pour chaque exemplaire. Pour une grosse commande, demande un devis avant de commander : voir Y a-t-il un minimum de commande ou une remise sur quantité pour les tirages ? Les codes des sites de bons de réduction. Ils ne viennent pas de nous : voir Proposez-vous des codes de réduction, une réduction étudiante ou des chèques-cadeaux ?

Si tu préfères que nous chiffrions une alternative pour toi, dis-nous ce que tu aimerais changer et nous ferons le calcul.

Avant de modifier quoi que ce soit, compare formats et finitions sur notre liste de prix d’impression et d’encadrement, qui donne des tarifs pour les formats standard.