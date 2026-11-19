Nous n'émettons pas de codes de réduction pour les premières commandes, les codes affichés sur les sites de bons de réduction ne viennent pas de nous et ne fonctionneront pas, et nous ne vendons ni cartes cadeaux ni bons cadeaux. Un code remis par les organisateurs d'un appel à candidatures ou d'un concours se saisit dans le champ Promo code (code promo) au moment du paiement, et les étudiants en fin de cursus peuvent se renseigner sur notre remise pour les tirages d'exposition de fin d'études.

Codes des sites de bons de réduction

Les codes de réduction affichés sur les sites de bons et de coupons ne sont pas émis par theprintspace. Ils ne seront pas acceptés au moment du paiement.

Codes de première commande et de parrainage

Il n'y a pas de code de bienvenue pour les nouveaux clients. Le programme de parrainage client que nous proposions est terminé : un code de parrainage transmis par un autre artiste ou trouvé en ligne ne peut donc plus être appliqué à une commande de tirages. Le programme de parrainage actuel s'adresse aux vendeurs du site Sell.

Codes des appels à candidatures et des concours

Les organisateurs d'appels à candidatures et de concours donnent parfois un code de réduction aux participants. Saisis-le dans le champ Promo code au moment du paiement.

Si un code qu'on t'a donné ne s'applique pas, contacte-nous avant de passer la commande. Un code ne peut pas toujours être appliqué après coup.

Promotions

Nous ne proposons pas de promotions permanentes. Si une promotion est en cours, elle est annoncée sur notre site et appliquée au moment du paiement : il n'y a donc rien à demander par e-mail.

Remise étudiante

Nous proposons une remise étudiante aux étudiants en fin de BA et de MA de photographie (et disciplines voisines) pour les tirages de leur exposition de fin d'études. Demande à ton enseignant de nous contacter, et l'équipe confirmera les conditions en vigueur.

Cartes cadeaux et bons cadeaux

Nous ne proposons ni cartes cadeaux ni bons cadeaux, y compris pour l'impression et l'encadrement, et nous n'avons pas prévu d'en créer pour le moment.

Si tu souhaites qu'un message personnel ou une lettre accompagne un tirage que tu offres, commande le message comme un tirage à part entière.

D'autres façons de réduire le coût

Les prix standard sont dans la liste de prix. Voir Comment rendre ma commande de tirages moins chère ? pour les options qui font varier le prix, et Y a-t-il un minimum de commande ou une remise sur volume pour les tirages ? pour les grosses commandes.

Nos prix standard sont publiés en toute transparence, et la grille de prix complète les donne pour l’impression, le contrecollage et l’encadrement dans chaque format.