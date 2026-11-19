Si une commande te parvient abîmée ou défectueuse, envoie-nous des photos au plus tard sept jours après sa livraison. Une commande qui ne parvient jamais à destination est classée comme perdue après dix jours sans mise à jour du suivi au Royaume-Uni, ou vingt pour une adresse à l'étranger. Nous remplaçons sans frais pour toi toute commande perdue, ainsi que toute commande dont la réclamation est confirmée.

Dégât pendant le transport ou défaut

Écris à info@creativehub.io dans les sept jours suivant la livraison en indiquant :

ton numéro de commande, qui figure dans ton e-mail de confirmation de commande et dans ton compte ;

une description claire du problème ;

des photos du dégât ou du défaut. Pour un dégât de transport, photographie l'emballage en plus du tirage.

Les sept jours sont les mêmes pour un dommage subi pendant le trajet et pour un défaut du tirage ou du cadre.

Le colis n'est pas arrivé

Consulte le lien de suivi de ton e-mail d'expédition. Voir Où trouver le numéro de suivi de mes commandes de tirages ? Si le suivi indique « livré » mais que tu n'as rien reçu, vérifie auprès des voisins ou d'un accueil et laisse passer 24 heures. Beaucoup de ces colis finissent par réapparaître. S'il reste introuvable, ou si le suivi est bloqué, écris-nous avec le numéro de commande, le numéro de suivi et les échanges que tu as eus avec le transporteur. Cela nous permet de vérifier le dernier scan et de saisir le transporteur immédiatement.

Dix jours sans mise à jour du suivi au Royaume-Uni, ou vingt à l'étranger, et nous classons la commande comme perdue. Un remplacement gratuit suit, sans attendre que la réclamation auprès du transporteur soit réglée.

La suite

Une fois la réclamation confirmée par nos soins, un remplacement part à nos frais, livraison incluse. Il entre en production en tant que commande prioritaire sous un nouveau numéro de commande, et le suivi t'est envoyé par e-mail à l'expédition. Normalement, le tirage abîmé n'a pas à nous être retourné.

Si le tirage est arrivé en bon état mais que son rendu ne te convient pas, voir Je ne suis pas satisfait de ma commande de tirage, de contrecollage ou d'encadrement, comment faire une réclamation ? Le mode d'envoi de chaque commande est détaillé sur la page des services de livraison.

Si tu as vendu le tirage dans ta propre boutique

C'est à toi que l'acheteur a acheté, ce qui signifie que la réclamation nous parvient par ton intermédiaire. Réunis son message et ses photos et écris-nous depuis l'adresse de ton compte creativehub, avec soit notre numéro de commande, soit celui de ta boutique. La limite de sept jours reste inchangée. Voir Une commande a été livrée abîmée ou défectueuse à mon client.

Pour voir comment les tirages, les contrecollages et les encadrements sont expédiés et suivis, consulte notre page options de livraison et suivi.