Mon client a reçu une commande endommagée ou défectueuse

Il peut arriver, occasionnellement, qu’un tirage soit endommagé pendant le transport, ou qu’un petit défaut du produit ait échappé à notre contrôle qualité. C’est rare mais frustrant ; ne t’inquiète pas, nous réglons cela immédiatement pour toi.



Il nous est parfois utile de voir des photos des dommages ou des défauts afin de renforcer notre contrôle qualité, nous pourrons donc te demander de nous les envoyer. Dans tous les cas, nous envoyons immédiatement un remplacement à ton client, dès le jour ouvré suivant.

Sois rassuré : nous ne communiquons jamais directement avec tes clients (notre service est en marque blanche). En cas de problème, préviens-nous simplement et nous le résoudrons en remplaçant le produit.

Nos avis Trustpilot devraient te donner une confiance totale dans la qualité et le service client que tu recevras.