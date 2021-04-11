Comment choisir le meilleur type d’impression et de papier pour imprimer vos œuvres d’art ?

La plupart des photographes et des artistes considèrent que l’impression jet d’encre pigmentaire est la mieux adaptée à une reproduction artistique extrêmement détaillée. Elle a aussi l’avantage d’être rapide à réaliser, rentable, et d’offrir une reproduction des couleurs cohérente.

Chez theprintspace, nous proposons 7 types de papiers Fine Art et 4 types de papiers pour tirage photo argentique.

Le tirage photo argentique (parfois appelé C-Print ou tirage chromogénique) est utilisé par les photographes professionnels pour offrir un maximum de détail, de couleur et d’impact. Consultez nos options de papier photo. Le papier Fuji Mat est particulièrement populaire chez les photographes.

L’impression Fine Art, ou jet d’encre pigmentaire, est utilisés par les photographes comme par les illustrateurs, peintres, designers, typographes et autres artistes. Les couleurs sont vibrantes ; le papier se décline en une variété de textures et de finitions : fibreux ou lisse, mat ou brillant. La palette de couleurs de base va de la neutralité du blanc éclatant à la chaleur du blanc cassé. Hahnemühle Photo Rag reste le papier le plus populaire dans la gamme Fine Art.

Quelle que soit l’option que vous choisirez, vous pourrez trouver un papier qui complète votre sujet tout en ajoutant un style et un caractère distinctifs à votre travail.

Notre vidéo vous guidera dans votre choix de papier pour impressions d’art et agrandissements photo.

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