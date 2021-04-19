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Puis-je régler des commandes et du stockage avec PayPal, Apple Pay ou Google Pay ?

Comment utiliser PayPal et d’autres modes de paiement pour acheter des tirages et du stockage en plus.

  • Quand vous commandez des tirages, des contrecollages ou des encadrements, vous pouvez régler avec une carte de crédit ou de débit, ainsi qu’avec PayPal, Apple Pay et Google Pay. Vous avez la possibilité de  préciser votre moyen de paiement préféré en passant à la caisse. 
  • Pour acheter du stockage supplémentaire en ligne, vous ne pouvez payer qu’avec  une carte de crédit/débit. 

Pour en savoir plus sur l’achat de stockage additionnel, cliquez ici

Mis à jour le 19 avril 2021

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