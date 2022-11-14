Quand suis-je facturé pour mon forfait de stockage ?

En savoir plus sur la fréquence des paiements pour un abonnement avec supplément de stockage.

Si vous avez besoin de plus que les 30 GB de stockage gratuits que nous vous offrons, nous proposons également un plan Pro.

Vos paiements seront prélevés à la même date chaque mois (ou s’il s’agit d’un jour férié, le jour ouvrable qui précède).

S’il ne vous faut pas plus de 30 GB de stockage, vous pouvez échanger votre forfait payant pour revenir à notre forfait « Basique » gratuit quand vous le souhaitez.

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