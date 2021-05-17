Quels sont les avantages du programme de recommandation ?

En savoir plus sur l’intérêt de recommander theprintspace à vos amis et collègues.

À chaque fois que vous nous adressez un nouveau client et qu’il dépense plus de 25 £, non seulement vous recevez un crédit d’impression, mais nous sponsorisons le World Land Trust pour assurer la protection de 25 m2 d’habitat naturel de votre part.

Ces dons apparaîtront sur votre page de recommandations ainsi que sur le tableau de bord de votre compte, et vous pourrez voir la situation géographique du terrain que vous avez contribué à protéger.

Le World Land Trust est une organisation internationale à but non lucratif qui finance des groupes de conservation locaux afin d’acheter des terrains encore sauvages pour les protéger. Elle contribue aussi à créer des emplois sur place en offrant aux locaux des formations pour devenir garde forestier ou pour travailler à la conservation de l’habitat.

Pour bénéficier de ces avantages, la personne à qui vous nous recommandez devra utiliser votre code de recommandation personnel au moment de régler son premier achat. Ces avantages sont également valables si ce nouveau client a créé un compte creativehub après que vous avez partagé des fichiers ou des projets avec lui.

Le World Land Trust

Pour en savoir plus sur le World Land Trust et ses activités, cliquez ici.