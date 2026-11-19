Non. Une commande ne comporte pas de champ de notes en texte libre, et nous ne pouvons pas ajouter à un colis une carte de message manuscrite ou dactylographiée. La production est automatisée et chaque commande est réalisée exactement comme elle a été configurée en ligne : une note envoyée par e-mail après la commande ne parvient donc pas à la personne qui produit ton tirage. Si tu as besoin de quelque chose que les options de commande ne prévoient pas, demande-nous avant de passer la commande.

Ce que tu peux faire à la place

Règle tout dans la commande elle-même. Choisis le papier, le format, les bordures, la finition et l’option de livraison sur order.creativehub.io pour que rien n’ait besoin d’être ajouté à la main par la suite. Vérifie ta confirmation de commande dès que tu la reçois. Préviens-nous tout de suite si quelque chose ne va pas. Plus tôt nous le savons, plus nous avons de chances de pouvoir t’aider avant que la commande n’avance dans la production. Consulte Comment annuler une commande de tirages ?

Envoyer un tirage en cadeau

Saisis le nom et l’adresse du destinataire comme adresse de livraison et nous lui envoyons la commande directement. Cela fonctionne de la même façon pour une galerie, un lieu d’exposition ou un autre lieu. Tu peux enregistrer l’adresse dans ton carnet d’adresses avec un libellé pour ne pas avoir à la ressaisir.

Les délais et les modes de livraison selon la destination sont détaillés sur notre page livraison de tirages d’art.

Pour un message, crée ta carte sous forme d’image et commande-la comme un tirage à part entière dans la même commande. Si la commande a déjà été passée, nous ne pouvons rien ajouter à ce colis : envoie donc ton message au destinataire séparément.

Demander quelque chose que les options ne prévoient pas

Contacte-nous avant de commander et décris ce que tu souhaites. Nous étudions chaque demande, mais nous ne pouvons pas promettre de dire oui. Si c’est possible, nous confirmons d’abord avec toi le format, les délais et les frais éventuels, puis tu passes la commande en ligne comme d’habitude.

Certaines choses ne font pas partie de ce que nous faisons :

Nous imprimons à partir des fichiers de ton compte creativehub. Nous ne pouvons pas imprimer sur du papier ou des matériaux que toi ou un fournisseur nous envoyez.

Nous ne contrecollons pas et n’encadrons pas des tirages que nous n’avons pas réalisés.

La page service d’impression présente toute la gamme de papiers, de contrecollages et d’encadrements que tu peux commander en ligne.

Un encart imprimé ou une lettre avec les commandes que tu vends

Si tu vends des tirages via sell.creativehub.io, tu peux inclure un encart personnalisé : tu fournis le visuel, et nous l’imprimons et le glissons dans chaque commande. Nous ne pouvons pas écrire ou taper un message à ta place, et l’encart doit être configuré sur le produit avant que la commande ne soit passée. Consulte Qu’est-ce qu’un encart personnalisé ?

C’est aussi la façon d’envoyer un tirage accompagné d’une lettre à chacun de nombreux destinataires. Crée le produit avec son encart, puis passe une commande manuelle par destinataire avec l’adresse de livraison de cette personne (consulte Commander manuellement des produits dropshipping). Chaque commande est produite et expédiée séparément : nous ne pouvons pas travailler à partir d’une liste d’adresses ni regrouper de nombreux destinataires dans un seul envoi.

Pour les tirages que tu vends, un encart imprimé peut porter ton message, et notre page sur le dropshipping à ta marque présente les encarts et les emballages proposés.