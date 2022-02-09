Automatiza tus ventas de arte con nuestro servicio premium de impresión bajo demanda. Vende impresiones Fine Art y fotográficas a través de tu tienda Big Cartel, nosotros nos encargamos de preparar y enviar los pedidos de tus clientes.
Dropshipping mundial de tus ventas de arte en Big Cartel
Imprimimos bajo demanda desde nuestros estudios en el Reino Unido, Alemania y, a principios del 2023, en Estados Unidos. Enviamos los pedidos de tus clientes a cualquier parte del mundo. ¡Sí, a cualquier parte! Y lo mejor es que el servicio es neutro en carbono, de principio a fin.
Cómo trabajamos con Big Cartel
Averigua cómo funciona nuestro servicio de impresión bajo demanda
01. Vende a través de tu tienda Big Cartel
Conecta tu cuenta gratis en theprintspace a tu tienda Shopify
02. Realizamos tus pedidos Big Cartel
Cuando vendes, recibimos tu pedido y nos encargamos de realizarlo en tan solo 2-5 días hábiles
03. Envíamos a tus clientes Big Cartel
Mantén tu marca con nuestras opciones de envío marca blanca, con entrega rápida