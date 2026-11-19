Nuestros papeles pesan entre 231gsm y 310gsm. Hahnemühle Photo Rag 308gsm, el más popular, tiene un grosor de 0,48 mm. Los soportes de montaje van desde los 2 mm de Display Card hasta los 12 mm de MDF, y Dibond mide 3 mm.

Gramajes y superficies de los papeles

Papel Tipo de impresión Gramaje Superficie Hahnemühle Photo Rag Giclée 308gsm Mate liso, 100% algodón, sin textura visible Hahnemühle German Etching Giclée 310gsm Mate con una textura marcada y moteada Ilford Cotton Textured Giclée 310gsm Mate, con una textura más cerrada, como la de un papel de acuarela de grano fino (cold-press) Canson Baryta Giclée 310gsm Brillo ligero, con un recubrimiento sedoso y reflectante Hahnemühle Bamboo Giclée 290gsm Mate liso, 90% fibra de bambú y 10% algodón Hahnemühle Pearl Giclée 285gsm Brillo satinado con una fina textura de piel de naranja Epson Semi-Gloss Giclée 260gsm Brillo suave, con recubrimiento de resina y tacto fotográfico Fuji Gloss C-type 246gsm Papel fotográfico brillante Fuji Matt C-type 231gsm Semimate, con un brillo leve y una fina textura punteada

Los papeles más pesados (de 308 a 310gsm) se notan más consistentes en la mano. Los más ligeros (de 231 a 260gsm) siguen siendo de calidad de archivo, pero tienen un tacto más fotográfico. Si necesitas ayuda para elegir entre ellos, consulta cómo elegir el tipo de impresión y de papel.

Tono de base, del más cálido al más blanco

Hahnemühle Bamboo: la base más cálida, un amarillo cremoso y cálido.

la base más cálida, un amarillo cremoso y cálido. Ilford Cotton Textured: blanco cálido.

blanco cálido. Hahnemühle German Etching: blanco ligeramente cálido.

blanco ligeramente cálido. Hahnemühle Photo Rag: blanco roto.

blanco roto. Canson Baryta y Epson Semi-Gloss: los blancos más luminosos.

Gramajes que no tenemos

Nuestros papeles más pesados son de 310gsm. No trabajamos con papel de 350gsm ni con cartón o cartulina de 400 a 600gsm.

No tenemos papel ligero de póster de unos 90gsm.

No hay una cartulina específica, aunque los papeles fine art más pesados pueden dar una sensación parecida.

Grosor del papel

Hahnemühle Photo Rag 308gsm tiene un grosor de 0,48 mm. Si necesitas el grosor de otro papel, dinos qué papel es y qué estás preparando a través de la página de contacto y te conseguiremos la especificación exacta. Si se trata de un pedido grande o recurrente, pregunta antes de comprometerte para poder tener en cuenta las medidas en el diseño desde el principio.

Grosor de los soportes de montaje

Soporte Grosor Display Card 2 mm Dibond (panel compuesto de aluminio) 3 mm Foamex 3 mm o 5 mm Foam Board 5 mm MDF 12 mm

Una impresión en Photo Rag 308gsm montada sobre Dibond tiene un grosor total aproximado de 3,48 a 4 mm. El margen cubre la capa de adhesivo y la variación normal del montaje, así que, si la tolerancia es ajustada, trabaja con la cifra más alta y deja un poco de holgura. Las opciones de montaje están en la página de montaje.

Cómo calcular la altura de una pila para un álbum o una caja

Toma el grosor de una sola hoja del papel. Multiplícalo por el número de hojas. Cincuenta hojas de un papel de 0,48 mm suman unos 24 mm. Añade unos milímetros de tolerancia. Una pila de impresiones rara vez se comprime hasta el total matemático exacto. Si las impresiones van montadas sobre Dibond, añade 3 mm por impresión.

Resistencia de la superficie y manipulación

Superficies delicadas: German Etching, Bamboo y Canson Baryta.

German Etching, Bamboo y Canson Baryta. Resistencia media: Ilford Cotton Textured y Epson Semi-Gloss.

Ilford Cotton Textured y Epson Semi-Gloss. Resistencia alta: Hahnemühle Pearl, que además es una buena opción para montar.

Los papeles mates de algodón no llevan recubrimiento, por lo que son más delicados en el montaje que los papeles con recubrimiento de resina. Si montas Canson Baryta, añade un borde blanco para proteger el detalle de la imagen en los bordes de la impresión.

Para impresiones colgadas sin marco con pinzas, los papeles de 308 a 310gsm son los que mejor mantienen la forma. Las impresiones que se van a manipular a menudo quedan mejor montadas sobre Foamex o Dibond.

Si piensas pintar sobre la impresión

Nuestros papeles son papeles de impresión fine art, no papeles encolados para técnicas húmedas, y no ofrecemos un papel específico para acuarela.

Hahnemühle Photo Rag 308gsm es 100% algodón y libre de ácido, con una superficie mate lisa, y va bien para pintar encima con acrílicos. El acrílico se queda sobre la superficie; no se absorbe como en un papel de pintura tradicional.

es 100% algodón y libre de ácido, con una superficie mate lisa, y va bien para pintar encima con acrílicos. El acrílico se queda sobre la superficie; no se absorbe como en un papel de pintura tradicional. Hahnemühle German Etching 310gsm tiene más grano y admite capas de pintura más gruesas.

tiene más grano y admite capas de pintura más gruesas. Con acuarela o pintura muy diluida, aplica aguadas ligeras. Los papeles de impresión no están pensados para mucha carga de agua y pueden ondularse.

Cada pintura y cada médium se comporta de forma distinta sobre la superficie de una impresión, así que pide una tira de prueba en el papel que hayas elegido y prueba primero tu pintura en ella.

Ver y tocar los papeles

Pide un pack de muestras con impresiones A4 de toda la gama de papeles, o una tira de prueba de 4" x 30" de tu propia imagen en cada papel que estés valorando. El nombre del papel va impreso a lo largo del borde de cada tira de prueba para que puedas distinguirlas.

Para ver cómo quedan y cómo se cuelgan estos soportes, visita nuestra página de montaje fotográfico y artístico, que muestra los materiales con fijaciones como bastidores y listones.