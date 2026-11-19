Solo si tienes el permiso del titular de los derechos. Según nuestras condiciones, debes ser el único propietario legal de los derechos de propiedad intelectual de cualquier imagen que subas, o tener una licencia adecuada. Imprimimos a partir del archivo que nos facilitas, así que para imprimir la imagen de otra persona necesitas un archivo con licencia y con calidad de impresión de quien tenga los derechos.

Qué podemos hacer y qué no

No podemos conseguirte la imagen de un tercero, por ejemplo la de un fotógrafo conocido o la de una marca.

No podemos asesorarte sobre licencias ni gestionarlas por ti.

No tenemos, vendemos ni licenciamos fotografías de periódicos ni archivos de editoriales, y no podemos reproducir contenido de una página web publicada.

No podemos imprimir material que infrinja los derechos de autor, la marca registrada u otra propiedad intelectual de otra persona.

Nuestro equipo de soporte no puede dar confirmaciones ni opiniones legales por escrito sobre derechos de autor o legislación de contenidos. Si lo necesitas, busca tu propio asesoramiento.

Cuando tengas un archivo que puedas usar, súbelo en order.creativehub.io y pídelo como cualquier otra impresión.

Una fotografía de un periódico

Mira el crédito del pie de foto para saber quién es el fotógrafo o la agencia de imágenes. Contacta con el fotógrafo, o con la agencia que figura en el crédito. Pídeles un archivo de la imagen con licencia y con calidad de impresión, o una copia autorizada.

Una portada, una página o un artículo de periódico

Los derechos de autor de las páginas y los artículos de periódico son de la editorial. Contacta con la publicación y diles qué artículo o qué portada te gustaría, con el titular, la fecha y la URL si la tienes. La editorial controla su propio archivo y cualquier derecho de reimpresión.

Podemos imprimir una página cuando es contenido que te pertenece o que tienes permiso para reproducir, por ejemplo:

tu propio trabajo publicado;

una página de la que tienes licencia;

un encargo personal de la editorial.

Una página copiada de un sitio web no es algo que podamos imprimir sin ese permiso.

Un póster o una página de la tienda de impresiones de una editorial

Imprimimos y enviamos los pedidos de las tiendas de impresiones de varias editoriales, pero no gestionamos lo que venden esas tiendas. No podemos añadir un artículo o una portada al catálogo de una tienda, decirte si una pieza concreta está disponible, ni recuperar un póster que está agotado o que es de un lanzamiento anterior. Pregunta al equipo de la propia editorial. Si ponen la pieza a la venta en su tienda, el pedido nos llega para imprimirlo de la forma habitual.

Fotos de boda y retratos hechos por un fotógrafo

Si un fotógrafo hizo las fotos de tu boda, necesitas su permiso para imprimirlas. Los fotógrafos suelen conservar los derechos de autor aunque hayas comprado las fotos.

Obra generada o asistida por IA

Se aplica la misma regla: la obra debe ser tuya o debes tener los derechos sobre ella. Los archivos generados o ampliados con IA se pueden imprimir, pero la ampliación añade píxeles, no detalle, así que considera el tamaño nativo del archivo a 300 dpi como el tamaño de impresión seguro y pide una tira de prueba antes de imprimir más grande.

Cómo se prepara y se pide una tira se explica en nuestra guía sobre pruebas de impresión.

El archivo tiene que tener igualmente calidad de impresión

Una captura de pantalla de una página web, o una foto reducida por el correo electrónico o por una aplicación de mensajería, no dará una buena impresión. Pide al titular de los derechos el original, a 300 PPI al tamaño que quieres imprimir: aproximadamente 2480 x 3510 píxeles para A4, o 3510 x 4960 píxeles para A3. Imprimimos exactamente lo que se nos facilita y no ampliamos ni mejoramos los archivos. Consulta cómo preparar tu archivo para imprimir, o lee sobre nuestro servicio de impresión.

Cuando tengas un archivo con licencia, nuestra guía para elegir impresiones profesionales compara la impresión giclée y la C-type para que elijas el proceso adecuado.