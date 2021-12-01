Jak sprzedawać sztukę z Shopify w 7 krokach

Przeprowadzimy Cię przez prosty przewodnik dotyczący automatyzacji sprzedaży dzieł sztuki z creativehub i Shopify.

Krok 1: Zaloguj się do swojego konta creativehub

Zarejestruj darmowe konto tutaj. Jeśli już je posiadasz, to po prostu się zaloguj.

Krok 2: Prześlij pliki i dostosuj ustawienia w creativehub

Gdy zalogujesz się na konto w creativehub, znajdziesz się na stronie ustawień.

Wybierz zakładkę „Sprzedawaj sztukę online” i postępuj zgodnie z krótkim samouczkiem, aby skonfigurować swoje produkty.

Krok 3: Otwórz swój sklep na Shopify

Następnie przejdź do Shopify, aby wybrać plan subskrypcji i zaprojektować nowy sklep. Możesz wybierać spośród wielu wspaniałych szablonów lub stworzyć własny.

Zobacz przykładowy sklep tutaj.

Krok 4: Zainstaluj aplikację

Na swoim koncie Shopify wybierz opcję „Apps” (Aplikacje) z menu głównego, a następnie wybierz „Visit Shopify App Store” (Odwiedź Shopify App Store).

Wyszukaj „creativehub” i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Po zainstalowaniu aplikacji creativehub Shopify obydwa konta creativehub i Shopify zostaną połączone.

Krok 5: Przenieś produkty z creativehub do swojego sklepu na Shopify

Gdy Twoje produkty zostaną wycenione w creativehub, staną się one widoczne w aplikacji creativehub Shopify i gotowe do zaimportowania do listy produktów w Shopify.

Aby przejść do aplikacji, zaloguj się do swojego sklepu Shopify, a następnie kliknij „Apps” (Aplikacje) i wybierz aplikację creativehub.

Po wejściu do aplikacji zobaczysz listę wszystkich produktów, dla których zastosowano ceny w kroku 2. Obok każdego produktu znajduje się przycisk „Import” (Importuj).

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu aplikacji Shopify, kliknij tutaj

Krok 6: Dodaj kartę płatniczą, aby umożliwić realizację zamówienia

Kiedy sprzedajesz wydruk w swoim sklepie Shopify, klient płaci pełną kwotę za pomocą wybranej metody płatności (jest to skonfigurowane w głównych ustawieniach Shopify).

Następnie obciążymy Cię kosztami produkcji oraz opłatą za wysyłkę.

Dodaj kartę bankową do swojego konta creativehub, aby płatność się powiodła.

Aby to zrobić, kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz „Ustawienia” sklepu z rozwijanych opcji.

Krok 7: Skieruj ruch do swojego sklepu

Twój nowy sklep został właśnie skonfigurowany!

Gdy wydruk zostanie sprzedany, zajmiemy się jego realizacją oraz wysyłką bezpośrednią do klienta w ciągu 2-5 dni.

Warto teraz pomyśleć o zwiększeniu ruchu w Twoim sklepie internetowym.

Chociaż nie ma szybkiego rozwiązania, można to zrobić na wiele sposobów. Wydaliśmy bezpłatną książkę, która obejmuje ten temat, a także wiele innych! Zamów swoją kopię teraz, używając przycisku poniżej!