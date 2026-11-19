Do wyboru są cztery typy ram na wymiar: Standard, Box, Floating i Tray. Każdą ramę wykonujemy ręcznie pod wymiar twojego wydruku i każdy typ ma własny zestaw listew, opcji szkła i passe-partout. Od typu ramy zależy sposób osadzenia wydruku, więc najpierw wybierz typ, a dopiero potem listwę.

Cztery typy ram

Typ ramy Jak osadzony jest wydruk Listwy Szkło Passe-partout Standard (rama klasyczna) Za szkłem, z passe-partout albo z listewką dystansową Pełna oferta, 22 opcje Opcjonalne Opcjonalne Box (rama skrzynkowa) Cofnięty w głąb głębokiego profilu 6 opcji Opcjonalne Opcjonalne Floating (rama pływająca) Zamocowany z dystansem przed białą płytą tylną, widać wszystkie cztery krawędzie papieru 6 opcji Opcjonalne Brak Tray (rama tacowa) Podklejona praca we wpuszczanej ramie ze szczeliną cienia 4 wykończenia Brak Brak

Jeśli zależy ci na szczelinie cienia między pracą a ramą, wybierz ramę Floating albo Tray. Zdjęcia każdego gotowego stylu znajdziesz na stronie o oprawie.

Listwy według typu ramy

Ramy Standard

White (biała), Black (czarna), Walnut (orzech) i Beech (buk): Thin (wąska), Wide (szeroka) lub Square (kwadratowa).

Oak (dąb): Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (wąska zaokrąglona, 20 mm) lub Wide Rounded (szeroka zaokrąglona).

Silver (srebrna, metal): Thin (20 mm) lub Wide (30 mm).

Gold (złota, metal): Thin (19 mm) lub Wide (30 mm).

Ornate, czyli zdobiona złota listwa w stylu dawnych epok: Gold Small lub Gold Large.

Ramy Box i Floating

White: Thin lub Square.

Black: Thin lub Square.

Oak: Thin (15 mm) lub Thin Rounded (20 mm). Oak Wide to listwa dostępna tylko w ramach Standard.

Ramy Tray są dostępne w wersjach Beech, White, Black i Walnut, każda w jednym profilu.

Listwy Thin mają od frontu mniej więcej 15 do 25 mm szerokości. Square to szeroka listwa o prostych, kanciastych krawędziach. Najciemniejsze drewno to amerykański orzech czarny, dostępny w ramach Standard i Tray. Ram nie bejcujemy na indywidualnie wybrany kolor ani nie dopasowujemy ich do próbki.

Ramy Floating: odstęp i wymiar całkowity

W ramie pływającej między papierem a wewnętrzną krawędzią ramy jest odstęp 1 cala z każdej strony, niezależnie od rozmiaru wydruku i listwy. Odstęp jest stały. Margines zapisany w pliku jest drukowany na papierze, więc mieści się wewnątrz tego odstępu i go nie poszerza. Płyta tylna jest zawsze biała. Jeśli chcesz uzyskać całkowicie czarny efekt, wybierz ramę Standard lub Box z czarną listwą i czarnym passe-partout.

Aby oszacować zewnętrzny wymiar ramy pływającej:

Weź szerokość i wysokość wydruku. Do każdego wymiaru dodaj 2 cale na odstęp przy dwóch przeciwległych krawędziach. Do każdego wymiaru dodaj dwukrotność szerokości lica listwy.

Jeśli przed złożeniem zamówienia potrzebujesz potwierdzenia gotowego wymiaru albo głębokości konkretnej listwy, napisz do nas, a to sprawdzimy.

Ramy Tray

Rama Tray to jedyny typ wykonywany bez szkła i nie stosuje się w niej passe-partout. Pasuje do podklejonego wydruku, na przykład wydruku na Dibond. Lico ramy widziane od frontu ma około 18 mm szerokości, zawieszki są zamontowane, więc rama przychodzi gotowa do powieszenia, a rama Tray w formacie A3 z podłożem Dibond waży przed zapakowaniem około 1,2 kg. Bez szkła nie ma odbić, ale powierzchnia nie jest chroniona: powieś pracę z dala od bezpośredniego słońca i wilgoci, a kurz ścieraj delikatnie suchą ściereczką.

Dibond i pozostałe podkłady, na które podklejamy, objaśnia nasz poradnik o wydrukach podklejonych.

Szkło i listewki dystansowe

Do szklenia używamy wyłącznie prawdziwego szkła. Szyby akrylowe nie są dostępne w ramach na wymiar. W ramach Standard, Box i Floating lista rozwijana Glass (szkło) zawiera opcje None, Standard i Anti Reflective Art, czyli szkło, które polecamy. W ramach na wymiar dostępne są też szkło Conservation Clear i szkło muzealne (Museum): zapytaj nas o nie. Właściwości optyczne każdego szkła opisuje artykuł Wybór szkła do ram.

Tam, gdzie nie ma passe-partout, mała listewka dystansowa utrzymuje wydruk z dala od szkła. Może być z tego samego drewna co listwa ramy albo biała lub czarna. Jeśli chcesz czarną listewkę, poproś o nią w uwagach do zamówienia, a potem prześlij nam numer zamówienia. Każda rama jest z tyłu oklejona taśmą i uszczelniona.

Jak wybrać ramę podczas zamawiania

Na order.creativehub.io zaznacz swój obraz i kliknij Order Prints. Na karcie Framing & Mounting wybierz Bespoke frame (rama na wymiar). Wybierz typ na karcie Frame Type. Karta Moulding pokaże wtedy tylko listwy dostępne dla tego typu. Wybierz Material, a potem Profile, jeśli dany materiał ma więcej niż jeden profil. Na karcie Frame Options ustaw szkło, zawieszki i passe-partout.

Cena aktualizuje się na bieżąco. Orientacyjne ceny znajdziesz w cenniku.

Ograniczenia rozmiaru i czas realizacji

Aby wydruk można było oprawić, jego krótszy bok musi mieć co najmniej 180 mm.

Oprawić można każdy większy rozmiar, nie tylko formaty fotograficzne i formaty A. Rozmiar niestandardowy, na przykład 589 x 841 mm, jest w ramie wyśrodkowany.

Górne limity opisuje artykuł Jaki jest największy rozmiar, który możecie oprawić lub podkleić?

Na oprawiony wydruk zarezerwuj 10 dni roboczych, łącznie z drukiem. Oprawionego zamówienia nie da się zrealizować na następny dzień. Przyspieszenie jest czasem możliwe i ustalamy je indywidualnie, więc zapytaj przed złożeniem zamówienia.

Wszystkie ramy na wymiar powstają ręcznie w naszym londyńskim studiu i są wysyłane z Wielkiej Brytanii, więc przy dostawie do UE mogą zostać naliczone opłaty celne.

Każdy typ ramy wraz z listwami pokazujemy na stronie o oprawie w naszym serwisie, co ułatwia porównanie przed zamówieniem.