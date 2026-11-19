Do wyboru są cztery typy ram na wymiar: Standard, Box, Floating i Tray. Każdą ramę wykonujemy ręcznie pod wymiar twojego wydruku i każdy typ ma własny zestaw listew, opcji szkła i passe-partout. Od typu ramy zależy sposób osadzenia wydruku, więc najpierw wybierz typ, a dopiero potem listwę.
Cztery typy ram
|Typ ramy
|Jak osadzony jest wydruk
|Listwy
|Szkło
|Passe-partout
|Standard (rama klasyczna)
|Za szkłem, z passe-partout albo z listewką dystansową
|Pełna oferta, 22 opcje
|Opcjonalne
|Opcjonalne
|Box (rama skrzynkowa)
|Cofnięty w głąb głębokiego profilu
|6 opcji
|Opcjonalne
|Opcjonalne
|Floating (rama pływająca)
|Zamocowany z dystansem przed białą płytą tylną, widać wszystkie cztery krawędzie papieru
|6 opcji
|Opcjonalne
|Brak
|Tray (rama tacowa)
|Podklejona praca we wpuszczanej ramie ze szczeliną cienia
|4 wykończenia
|Brak
|Brak
Jeśli zależy ci na szczelinie cienia między pracą a ramą, wybierz ramę Floating albo Tray. Zdjęcia każdego gotowego stylu znajdziesz na stronie o oprawie.
Listwy według typu ramy
Ramy Standard
- White (biała), Black (czarna), Walnut (orzech) i Beech (buk): Thin (wąska), Wide (szeroka) lub Square (kwadratowa).
- Oak (dąb): Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (wąska zaokrąglona, 20 mm) lub Wide Rounded (szeroka zaokrąglona).
- Silver (srebrna, metal): Thin (20 mm) lub Wide (30 mm).
- Gold (złota, metal): Thin (19 mm) lub Wide (30 mm).
- Ornate, czyli zdobiona złota listwa w stylu dawnych epok: Gold Small lub Gold Large.
Ramy Box i Floating
- White: Thin lub Square.
- Black: Thin lub Square.
- Oak: Thin (15 mm) lub Thin Rounded (20 mm). Oak Wide to listwa dostępna tylko w ramach Standard.
Ramy Tray są dostępne w wersjach Beech, White, Black i Walnut, każda w jednym profilu.
Listwy Thin mają od frontu mniej więcej 15 do 25 mm szerokości. Square to szeroka listwa o prostych, kanciastych krawędziach. Najciemniejsze drewno to amerykański orzech czarny, dostępny w ramach Standard i Tray. Ram nie bejcujemy na indywidualnie wybrany kolor ani nie dopasowujemy ich do próbki.
Ramy Floating: odstęp i wymiar całkowity
W ramie pływającej między papierem a wewnętrzną krawędzią ramy jest odstęp 1 cala z każdej strony, niezależnie od rozmiaru wydruku i listwy. Odstęp jest stały. Margines zapisany w pliku jest drukowany na papierze, więc mieści się wewnątrz tego odstępu i go nie poszerza. Płyta tylna jest zawsze biała. Jeśli chcesz uzyskać całkowicie czarny efekt, wybierz ramę Standard lub Box z czarną listwą i czarnym passe-partout.
Aby oszacować zewnętrzny wymiar ramy pływającej:
- Weź szerokość i wysokość wydruku.
- Do każdego wymiaru dodaj 2 cale na odstęp przy dwóch przeciwległych krawędziach.
- Do każdego wymiaru dodaj dwukrotność szerokości lica listwy.
Jeśli przed złożeniem zamówienia potrzebujesz potwierdzenia gotowego wymiaru albo głębokości konkretnej listwy, napisz do nas, a to sprawdzimy.
Ramy Tray
Rama Tray to jedyny typ wykonywany bez szkła i nie stosuje się w niej passe-partout. Pasuje do podklejonego wydruku, na przykład wydruku na Dibond. Lico ramy widziane od frontu ma około 18 mm szerokości, zawieszki są zamontowane, więc rama przychodzi gotowa do powieszenia, a rama Tray w formacie A3 z podłożem Dibond waży przed zapakowaniem około 1,2 kg. Bez szkła nie ma odbić, ale powierzchnia nie jest chroniona: powieś pracę z dala od bezpośredniego słońca i wilgoci, a kurz ścieraj delikatnie suchą ściereczką.
Dibond i pozostałe podkłady, na które podklejamy, objaśnia nasz poradnik o wydrukach podklejonych.
Szkło i listewki dystansowe
Do szklenia używamy wyłącznie prawdziwego szkła. Szyby akrylowe nie są dostępne w ramach na wymiar. W ramach Standard, Box i Floating lista rozwijana Glass (szkło) zawiera opcje None, Standard i Anti Reflective Art, czyli szkło, które polecamy. W ramach na wymiar dostępne są też szkło Conservation Clear i szkło muzealne (Museum): zapytaj nas o nie. Właściwości optyczne każdego szkła opisuje artykuł Wybór szkła do ram.
Tam, gdzie nie ma passe-partout, mała listewka dystansowa utrzymuje wydruk z dala od szkła. Może być z tego samego drewna co listwa ramy albo biała lub czarna. Jeśli chcesz czarną listewkę, poproś o nią w uwagach do zamówienia, a potem prześlij nam numer zamówienia. Każda rama jest z tyłu oklejona taśmą i uszczelniona.
Jak wybrać ramę podczas zamawiania
- Na order.creativehub.io zaznacz swój obraz i kliknij Order Prints.
- Na karcie Framing & Mounting wybierz Bespoke frame (rama na wymiar).
- Wybierz typ na karcie Frame Type.
- Karta Moulding pokaże wtedy tylko listwy dostępne dla tego typu. Wybierz Material, a potem Profile, jeśli dany materiał ma więcej niż jeden profil.
- Na karcie Frame Options ustaw szkło, zawieszki i passe-partout.
Cena aktualizuje się na bieżąco. Orientacyjne ceny znajdziesz w cenniku.
Ograniczenia rozmiaru i czas realizacji
- Aby wydruk można było oprawić, jego krótszy bok musi mieć co najmniej 180 mm.
- Oprawić można każdy większy rozmiar, nie tylko formaty fotograficzne i formaty A. Rozmiar niestandardowy, na przykład 589 x 841 mm, jest w ramie wyśrodkowany.
- Górne limity opisuje artykuł Jaki jest największy rozmiar, który możecie oprawić lub podkleić?
- Na oprawiony wydruk zarezerwuj 10 dni roboczych, łącznie z drukiem. Oprawionego zamówienia nie da się zrealizować na następny dzień. Przyspieszenie jest czasem możliwe i ustalamy je indywidualnie, więc zapytaj przed złożeniem zamówienia.
Wszystkie ramy na wymiar powstają ręcznie w naszym londyńskim studiu i są wysyłane z Wielkiej Brytanii, więc przy dostawie do UE mogą zostać naliczone opłaty celne.
Każdy typ ramy wraz z listwami pokazujemy na stronie o oprawie w naszym serwisie, co ułatwia porównanie przed zamówieniem.