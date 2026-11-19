Zamówienia są kierowane automatycznie na podstawie adresu dostawy, który podajesz przy finalizacji zamówienia: Londyn dla Wielkiej Brytanii, Düsseldorf dla UE i Nowy Jork dla Ameryki Północnej. Zamówienie samych wydruków wykonane w regionie, do którego jest dostarczane, nie wiąże się z żadnymi opłatami importowymi. Głównym wyjątkiem są oprawa na wymiar i podklejanie: wykonujemy je ręcznie w Londynie, niezależnie od miejsca przeznaczenia.

Która pracownia wykonuje twoje zamówienie

Zamówienia na adresy w UE drukujemy w naszej własnej pracowni w Düsseldorfie w Niemczech i dostarczamy w obrębie UE. Paczka nie przekracza granicy celnej, więc do ceny nie dochodzą żadne opłaty celne ani należności importowe.

Oprawa na wymiar i podklejanie na wymiar powstają tylko w Londynie i są wysyłane z Wielkiej Brytanii bez względu na miejsce przeznaczenia. Więcej o tym, co wykonujemy, znajdziesz na stronie o usłudze druku.

Jak podróżuje przesyłka

W obrębie UE dostawę realizuje DHL; opłata jest naliczana za zamówienie i widoczna przy finalizacji zamówienia razem z szacowaną datą dostawy pod twój adres.

Jeśli twój adres jest w Niemczech, przy finalizacji zamówienia dostępny jest też odbiór osobisty w pracowni w Düsseldorfie.

W przypadku zamówień samych wydruków dostawa jest naliczana raz za zamówienie, a opcje, ceny i szacowane terminy dla twojego adresu widać przy finalizacji zamówienia. Zobacz Ile kosztuje dostawa? oraz naszą stronę o usługach dostawy.

Cło i opłaty importowe

Zamówienia samych wydruków do Wielkiej Brytanii, UE i USA: bez opłat importowych, gdy realizuje je nasza pracownia w danym regionie.

bez opłat importowych, gdy realizuje je nasza pracownia w danym regionie. Zamówienia z oprawą na wymiar i podklejaniem na wymiar wysyłane poza Wielką Brytanię: to eksport z Londynu, więc mogą zostać naliczone opłaty importowe. W przypadku adresu w USA DHL pobiera cło importowe od odbiorcy przy doręczeniu.

to eksport z Londynu, więc mogą zostać naliczone opłaty importowe. W przypadku adresu w USA DHL pobiera cło importowe od odbiorcy przy doręczeniu. Inne kierunki, w tym Szwajcaria: przy doręczeniu mogą zostać naliczone cła lub podatki importowe, zależnie od wartości przesyłki i progów obowiązujących w danym kraju. Płaci je odbiorca.

Dostarczamy na cały świat, bez wyłączeń regionalnych z naszej strony, pod warunkiem że adres i dane odbiorcy są kompletne.

VAT i ceny w euro

VAT od zamówienia samych wydruków dostarczanego w obrębie UE naliczamy według stawki kraju dostawy, a nie stawki brytyjskiej. Dokładna cena dla twojego rozmiaru, papieru i adresu pojawia się w koszyku na order.creativehub.io, zanim zapłacisz, w walucie twojego konta, a włożenie pozycji do koszyka do niczego cię nie zobowiązuje. Cennik pokazuje popularne rozmiary orientacyjnie.

Duże prace oprawione i podklejone

Prace oprawione i podklejone do 40 x 30 in wysyłamy kurierem.

Powyżej 40 x 30 in i do 50 x 75 in są wysyłane w skrzyni przez wyspecjalizowanego przewoźnika, a cena dostawy jest podawana przy finalizacji zamówienia.

Podklejoną pracę powyżej 1905 mm na dłuższym boku lub 1270 mm na krótszym można zamówić wyłącznie z odbiorem osobistym w pracowni; dostawę pracy tej wielkości wycenia nasz zespół.

Rozmiar mierzy się na pracy w takiej postaci, w jakiej jest wysyłana: papier plus ewentualne marginesy passe-partout albo plus 62 mm do każdego wymiaru w przypadku ramy typu floating.

Pełne zasady dotyczące rozmiarów znajdziesz w artykule Jakie są opcje dostawy zamówień wydruków, prac podklejonych i ram?

Opcje i terminy dostawy dla samych wydruków oraz zamówień podklejonych i oprawionych w każdym regionie znajdziesz na stronie o dostawie na cały świat.