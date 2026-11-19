Ramę na wymiar możemy wykonać dla wydruku do 50 x 75 cali (127 x 190 cm) albo 40 x 80 cali (102 x 203 cm) w przypadku panoramy. Limit jest taki sam dla każdego stylu ramy, każdej listwy i każdego przeszklenia. Wszystko, co większe, podklejamy na podłożu, a nie oprawiamy: montaż na Dibond lub aluminium jest możliwy do 60 x 96 cali (152 x 244 cm).

Limity rozmiarów w skrócie

Wykończenie Największy rozmiar wyceniany online Rama Standard, Box, Floating lub Tray 50 x 75 cali lub 40 x 80 cali (panorama) Montaż na podłożu Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board lub MDF 60 x 96 cali Montaż na Display Card 40 x 60 cali

Z drugiej strony, żeby wydruk można było oprawić lub podkleić na sztywnym podłożu, jego krótszy bok musi mieć co najmniej 18 cm.

Te rozmiary są wyceniane w narzędziu do zamawiania na order.creativehub.io tak jak każdy inny rozmiar, bez potrzeby proszenia o wycenę. Narzędzie nie przyjmie ramy powyżej limitu. To, jak duży może być sam wydruk, zależy od papieru: zobacz Maksymalne rozmiary wydruków C-Type i Giclée.

Gdy praca jest za duża na ramę

Na przykład wydruk 95 x 220 cm da się wydrukować, ale przekracza limit oprawy, więc zostałby podklejony na podłożu. Aluminium i Dibond są wyjątkowo płaskie i sztywne i nie wygną się ani nie wypaczą w trakcie wystawy, dlatego polecamy je do prac wystawowych o wymiarach około 100 cm. Na panelach do 40 x 40 cali mocujemy listwy. Większy panel wisi na aluminiowej podramie. Zobacz Które podłoże do montażu wybrać?

Jak skomponować dużą ramę

Szkło. Ramy na wymiar szklimy prawdziwym szkłem i nie oferujemy przeszklenia akrylowego. Przy bardzo dużej pracy albo takiej, która będzie wisiała wysoko, uwzględnij wagę szkła przy wyborze zawieszek.

Ramy na wymiar szklimy prawdziwym szkłem i nie oferujemy przeszklenia akrylowego. Przy bardzo dużej pracy albo takiej, która będzie wisiała wysoko, uwzględnij wagę szkła przy wyborze zawieszek. Zawieszki. Zawieszki typu D ze sznurkiem (D-rings and cord) zalecamy do 30 x 20 cali, a blaszki lustrzane (mirror plates) do 40 x 50 cali. Od 40 x 50 cali wzwyż oferujemy tylko zawieszki taśmowe (strap hangers). Do wysokiej, ciężkiej pracy na klatce schodowej lub powyżej wysokości głowy wybierz blaszki lustrzane albo zawieszki taśmowe, a nie sznurek. Szczegóły znajdziesz w artykule Zawieszki do oprawionych prac.

Zawieszki typu D ze sznurkiem (D-rings and cord) zalecamy do 30 x 20 cali, a blaszki lustrzane (mirror plates) do 40 x 50 cali. Od 40 x 50 cali wzwyż oferujemy tylko zawieszki taśmowe (strap hangers). Do wysokiej, ciężkiej pracy na klatce schodowej lub powyżej wysokości głowy wybierz blaszki lustrzane albo zawieszki taśmowe, a nie sznurek. Szczegóły znajdziesz w artykule Zawieszki do oprawionych prac. Płaskość. Wewnątrz ramy wydruk jest albo montowany na sucho, czyli trwale łączony ze sztywną płytą, co daje idealnie płaski i nieodwracalny efekt, albo mocowany odwracalnymi, archiwalnymi zawiasami do tektury ze 100% bawełny, i wtedy nie będzie leżał idealnie płasko. Przy dużych pracach, gdzie płaskość liczy się najbardziej, zwykle wybiera się montaż na sucho.

Płótno

Oferujemy druk na płótnie, ale nie można go jeszcze zamówić na stronie. Zamawianie online planujemy na początek 2027 roku. Jeśli do tego czasu chcesz złożyć duże zamówienie na płótno, skontaktuj się z nami. Nie naciągamy ani nie oprawiamy płócien dostarczonych przez klienta. Jeśli zależy ci na samej powierzchni, podobną fakturę dają papiery giclée o mocnej fakturze: Ilford Cotton Textured i Hahnemühle German Etching. Jeśli chcesz mieć szczelinę cienia między pracą a ramą, wybierz ramę Floating lub Tray.

Czas realizacji

Przyjmij 10 dni roboczych na wydruk w ramie i 5 dni roboczych na wydruk na podłożu (10 przy Acrylic Reverse), łącznie z drukiem, plus dostawa. Szacowana data dla twojego zamówienia jest widoczna przy finalizacji, zanim zapłacisz.

Dostawa i odbiór

Do 30 x 40 cali: dostawa kurierem według standardowych stawek.

dostawa kurierem według standardowych stawek. Powyżej 30 x 40 cali, do 50 x 75 cali: dostawa kurierem w skrzyni, według stawki dla dużych prac. Stawka jest widoczna przy finalizacji razem z pozostałymi opcjami dostawy. Niczego nie wyceniamy po zakupie.

dostawa kurierem w skrzyni, według stawki dla dużych prac. Stawka jest widoczna przy finalizacji razem z pozostałymi opcjami dostawy. Niczego nie wyceniamy po zakupie. Powyżej 50 x 75 cali: tylko odbiór osobisty.

Oprawę i montaż na podłożu wykonujemy w naszym studiu w Londynie, więc te prace wysyłamy z Wielkiej Brytanii kurierem międzynarodowym, a koszt jest wyliczany na podstawie twojego adresu dostawy. Przy dostawie do UE mogą zostać naliczone opłaty celne.

Więcej o usłudze przeczytasz na stronie o oprawie i na stronie o montażu na podłożu.

Dla prac zbyt dużych na oprawę w ramie nasza strona usługi podklejania pokazuje opcje z aluminium, Dibondem i akrylem oraz podramy i listwy montażowe.