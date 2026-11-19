Passe-partout to kartonowe obramowanie między wydrukiem a ramą. Nasze wycinamy z bezkwasowej tektury o grubości 1,4 mm (1400 mikronów), ze skosem 45°, w kolorach White (biały), Ivory (kość słoniowa), Cream (kremowy) lub Black (czarny). Szerokość ustawiasz suwakiem przy zamawianiu, a maksymalna szerokość zależy od rozmiaru wydruku.

Kiedy passe-partout jest dostępne

Tylko jako część zamówionego u nas wydruku w ramie. Nie można go dodać do zamówienia na sam wydruk.

W ramach Standard i Box. Ramy Floating i Tray nie mają passe-partout.

Nie jako osobny produkt. Nie wycinamy passe-partout do zdjęć ani ram, które już masz.

Inne formy montażu wydruku, na przykład podklejenie na sztywny podkład, omawia poradnik o wydrukach podklejonych.

Jeśli zrezygnujesz z passe-partout w ramie ze szkłem, wydruk od szyby oddziela wtedy mała listewka dystansowa.

Wybór koloru

Kolor wybierasz na karcie Frame Options (opcje ramy), gdy konfigurujesz ramę na order.creativehub.io. Lista pokazuje tam dokładne dostępne odcienie.

Dopasuj passe-partout do odcienia podłoża papieru, a nie tylko do obrazu. Na przykład Hahnemühle German Etching ma ciepły odcień, więc czysto białe passe-partout z nim kontrastuje, co widać najbardziej, gdy obraz ma margines. Ivory lub Cream komponują się z nim spokojniej.

Wzornik papierów FineArt pokazuje odcień bazy każdego papieru, co pomaga przy wyborze koloru passe-partout.

Wybór szerokości

Po wybraniu koloru pojawia się Window Mount Size (rozmiar passe-partout). Zakres suwaka jest ograniczony zależnie od rozmiaru wydruku. Na przykład przy wydruku 5 x 7 cali suwak kończy się na passe-partout o szerokości 1,3 cala.

Nie ma standardowej zalecanej szerokości. Liczy się to, co dobrze wygląda przy danej pracy, a podgląd na ekranie na bieżąco rysuje passe-partout w wybranym kolorze i szerokości, więc możesz ocenić proporcje, zanim zapłacisz.

Passe-partout szersze, niż pozwala suwak, to zamówienie niestandardowe, które wyceniamy indywidualnie. Zobacz Jak dostać wycenę niestandardowej ramy, passe-partout lub montażu na podłożu?

Sprawdzenie konfiguracji przed zamówieniem

Jeśli zależy ci na konkretnym całkowitym rozmiarze ramy, prześlij nam wymiary wydruku i rozmiar ramy, o którym myślisz, przez stronę kontaktową, a sprawdzimy dla ciebie konfigurację passe-partout. Wydruk w niestandardowym rozmiarze jest centrowany w ramie.

O tym, jak wydruk jest mocowany za passe-partout, przeczytasz w artykule Archiwalne, odwracalne metody mocowania wydruku w oprawie. Więcej o naszych ramach znajdziesz na stronie o oprawie.

Passe-partout to tylko jeden z elementów oprawy, a nasza strona o usłudze oprawy pokazuje style ram, listwy i rodzaje szkła, które do niego pasują.