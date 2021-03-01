Systemy mocowania i zawieszek dla oprawionych prac

Poznaj tworzone na wymiar mocowania dla oprawionych fotografii oraz innych dzieł sztuki.

Oferujemy szeroki wybór zawieszek do ram, w tym: „D” ze sznurkiem, lustrzane uchwyty i podłużne zaczepy.

Zawieszki w kształcie litery „D” ze sznurkiem

2 zawieszki „D” przykręcane są do tylnej części MDF ze sznurkiem znajdującym się między nimi.



System ten zalecany jest dla prac nie większych niż 30″ x 20″ (50.8 x 76.2 cm).

Lustrzane uchwyty

2 lustrzane uchwyty mocowane są po jednym z każdej strony, mniej więcej w ⅔ odległości od górnej części ramy.



Aby przymocować ten system do ściany, należy wypoziomować i przytrzymać wydruk w miejscu, a następnie zaznaczyć odpowiednie miejsce ołówkiem na ścianie. Do powieszenia większych prac mogą być potrzebne 2 osoby.



Tam, gdzie na ścianie znajdują się ślady, wywierć otwór i umieść kołki rozporowe. Po wykonaniu tej czynności przytrzymaj dzieło sztuki na ścianie i przykręć lustrzane uchwyty od przodu, tak aby przymocować je do ściany.



Ta metoda jest zalecana dla ram nie większych niż 40″ x 50″ (101,6 x 127 cm).

Prosimy pamiętać, że kołki rozporowe i śruby nie są dostarczane wraz z ramą.

Podłużne zaczepy

2 podłużne zaczepy umieszczane są na tyle ramy, po jednym na każdej stronie, w około ⅓ odległości od góry ramy.



Do tego mocowania otrzymasz dwa haczyki, które należy przymocować do ściany. Górną część zaczepów należy zawiesić na haczykach, przytrzymując ramę na ścianie.



Podłużne zaczepy są najmocniejszym i najstabilniejszym rozwiązaniem, które idealnie nadaje się do stosowania w przypadku większych i cięższych ram.

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem obsługi klienta.