Wybierz ramę Standard, jeśli zależy ci na klasycznym, galeryjnym wyglądzie: wydruk leży tuż za szkłem, odsunięty od niego przez passe-partout albo wąską listewkę dystansową, a wybór listew jest największy. Wybierz ramę Box, jeśli zależy ci na głębi: wydruk jest cofnięty w głąb głębszego profilu, więc między szkłem a papierem widać wyraźną przestrzeń. Rama Standard to rama, którą często nazywa się płaską. Obie wykonujemy ręcznie pod wymiar twojego wydruku.

Porównanie ramy Standard i ramy Box

Rama Standard Rama Box Jak osadzony jest wydruk Za szkłem, z passe-partout albo listewką dystansową Cofnięty w głąb głębokiego profilu Wygląd Klasyczna prezentacja dzieła sztuki Nowoczesny i minimalistyczny, z głębią Listwy Pełna oferta, 22 opcje: White, Black, Walnut, Beech, Oak, Silver, Gold i Ornate 6 opcji: White lub Black w profilu Thin lub Square, Oak w profilu Thin lub Thin Rounded Passe-partout Opcjonalne Opcjonalne Szkło None, Standard lub Anti Reflective Art None, Standard lub Anti Reflective Art Czas realizacji 10 dni roboczych, łącznie z drukiem 10 dni roboczych, łącznie z drukiem

Kiedy lepszym wyborem jest rama Standard

Chcesz tradycyjnej prezentacji, która pasuje do prawie każdego obrazu.

Chcesz listwy, której rama Box nie ma: Walnut, Beech, szeroka Oak, Silver, Gold lub Ornate.

Wieszasz kilka prac razem i chcesz, żeby ramy nie przyciągały uwagi na ścianie.

Kiedy lepszym wyborem jest rama Box

Chcesz, żeby praca miała głębię i wyrazistość, jak to często bywa we współczesnej fotografii.

Chcesz wyraźnej przestrzeni między szkłem a wydrukiem oprawionym bez passe-partout.

Do pracy pasuje listwa White, Black lub Oak.

Jeśli zależy ci na całkowicie czarnym wyglądzie, oba typy przyjmą czarną listwę z czarnym passe-partout.

Dwa pozostałe typy ram

Jeśli chcesz szczeliny cienia wokół pracy, to jest to rama Floating albo rama Tray, a nie rama Box. W ramie Floating wydruk jest zamocowany tak, że unosi się nad białym tłem, a wszystkie cztery krawędzie papieru są widoczne. Rama Tray trzyma wydruk naklejony na podłoże w zagłębionej tacy, bez szkła. Wszystkie cztery typy i każdą listwę opisuje nasz przegląd typów ram i listew, a zdjęcia każdego gotowego stylu są na stronie o oprawie.

Szkło

Szkło jest opcjonalne w obu typach, a polecamy szkło Anti Reflective Art. Conservation Clear, które blokuje 99% promieniowania UV, oraz szkło Museum, które do tej samej ochrony UV dodaje powłokę antyrefleksyjną, są dostępne na życzenie. Zobacz opcje szkła do ram.

Jak wybrać typ przy zamawianiu

Na order.creativehub.io wybierz Bespoke frame na karcie Framing & Mounting, a potem Standard lub Box na karcie Frame Type. Karta Moulding pokaże wtedy tylko listwy dla tego typu, a cena aktualizuje się w trakcie wyboru. Ceny orientacyjne są w cenniku. Aby wydruk można było oprawić, jego krótszy bok musi mieć co najmniej 180 mm.

Zdjęcia obu typów ram, z ich listwami i szkłem, znajdziesz na naszej stronie o ramach na wymiar.