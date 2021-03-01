Wybór szkła do ram

Przewodnik po naszej szerokiej ofercie szyb do ram, które chronią przed promieniowaniem UV.

Wydruk na papierze powinien być ostrożnie umieszczony z dala od szyby ramy, aby umożliwić ruch i cyrkulację powietrza.

Jeśli wydruk nie jest przytrzymywany przez passe-partout lub inny rodzaj oprawy, należy umieścić między wręgami drobne elementy, które przytrzymają pracę tak, aby nie dotykała szyby.

W theprintspace oferujemy szeroką gamę szklenia ram, odpowiadającym różnym budżetom. Każda z opcji posiada właściwości, które poprawiają wygląd wydruku oraz go chronią.

Poniżej wymienione są typy szkła wraz z właściwościami:

Antyrefleksyjne (zalecane)

Szkło to produkowane jest z wielowarstwową powłoką, w tym zmniejszającą odblaski i odbicia światła w celu optymalnej transmisji kolorów i zapewnienia klarowności obrazu, a także z warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV.

Conservation Clear

Zaprojektowane z bardzo wysokim filtrem UV, który blokując 99% promieniowania UV, zmniejsza blaknięcie pracy. Zalecane jest zwłaszcza w przypadku dzieł, dla których przechowywanie w warunkach konserwatorskich jest kluczowe.

Museum

Szkło najwyższej jakości, które łączy zalety szkła antyrefleksyjnego i Conservation Clear, blokuje ono promienie UV w 99% i zalecane jest dla wartościowych i unikatowych dzieł sztuki.

Poniżej znajduje się tabela porównawcza, przedstawiająca przegląd najważniejszych właściwości szyb, które są kluczowe dla wyboru dopełnienia oprawy.

Tabela porównawcza

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