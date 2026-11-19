Najszybsza i najdokładniejsza wycena to ta, którą przygotujesz samodzielnie: prześlij plik na order.creativehub.io, wybierz rozmiar, papier oraz ewentualne podklejanie lub oprawę, a koszyk pokaże dokładną cenę, VAT, opcje dostawy i szacowaną datę wysyłki, zanim zapłacisz. Dodanie pozycji do koszyka do niczego nie zobowiązuje. E-mailem wyceniamy zlecenia, których narzędzie do zamawiania nie potrafi wycenić, oraz duże zamówienia.

Wyceń zlecenie samodzielnie

Wejdź na order.creativehub.io i załóż bezpłatne konto. Prześlij obraz jako JPEG lub spłaszczony TIFF. Nie możemy sprawdzać plików PDF ani z nich drukować. Kliknij Order prints (zamów wydruki). Ustaw rozmiar, papier oraz ewentualne podklejanie lub oprawę. Cena aktualizuje się przy każdej zmianie opcji. Dodaj pozycję do koszyka i wpisz adres dostawy. Sprawdź opcje dostawy, ich ceny i szacowane terminy.

Możesz wycenić kilka wariantów obok siebie i zostawić je w koszyku na czas podejmowania decyzji. Zamówienia składasz samodzielnie online: nie możemy przyjąć zamówienia e-mailem ani złożyć go w twoim imieniu, ale możemy odpowiadać na pytania, gdy je konfigurujesz.

Jeśli wahasz się tylko co do papieru, wzornik papierów FineArt pozwoli porównać powierzchnie, zanim zdecydujesz się na jedną.

Co obejmuje cena online

Rozmiary niestandardowe. Wpisz bezpośrednio dowolny rozmiar. Nie ma dopłaty za rozmiar niestandardowy: cena wynika z przedziału rozmiarów, do którego należy wydruk.

Wpisz bezpośrednio dowolny rozmiar. Nie ma dopłaty za rozmiar niestandardowy: cena wynika z przedziału rozmiarów, do którego należy wydruk. Podklejanie i oprawa. Obie opcje pojawiają się obok rozmiaru i papieru, a cena aktualizuje się, gdy je dodajesz. Oprawę zamawia się razem z wydrukiem jako jedno zlecenie.

Obie opcje pojawiają się obok rozmiaru i papieru, a cena aktualizuje się, gdy je dodajesz. Oprawę zamawia się razem z wydrukiem jako jedno zlecenie. Duże prace. Ramy są wyceniane online dla wydruków do 50 x 75 in (lub 40 x 80 in w przypadku panoramy) w każdym stylu ramy, a podklejanie do 60 x 96 in. Krótszy bok oprawionego lub podklejonego wydruku musi mieć co najmniej 18 cm.

Ramy są wyceniane online dla wydruków do 50 x 75 in (lub 40 x 80 in w przypadku panoramy) w każdym stylu ramy, a podklejanie do 60 x 96 in. Krótszy bok oprawionego lub podklejonego wydruku musi mieć co najmniej 18 cm. Waluta. Ceny są podawane w walucie wynikającej z kraju rozliczeniowego na twoim koncie.

Opublikowane tabele dla rozmiarów standardowych znajdziesz w cenniku. Rozmiaru niestandardowego tam nie ma, więc dokładną kwotę sprawdź w koszyku.

Kiedy wyceniamy e-mailem

Poproś nas o pisemną wycenę, gdy:

zlecenia nie da się wycenić w narzędziu do zamawiania, np. oprawiona lub podklejona praca jest większa niż limity online albo chodzi o niestandardową ramę lub niestandardowe podklejenie (zobacz Jak uzyskać wycenę niestandardowej ramy lub podklejenia?);

planujesz duże zamówienie, np. komplet na wystawę lub edycję (zobacz Czy jest minimalna wielkość zamówienia lub rabat ilościowy na wydruki?);

potrzebujesz orientacyjnych kwot do budżetu lub wniosku o grant.

We wszystkich innych przypadkach kwota, którą potwierdzimy e-mailem, jest taka sama jak w koszyku. Jeśli podamy ci cenę rozmiaru niestandardowego spoza cennika, zanim skonfigurujesz zamówienie, będzie to cena najbliższego rozmiaru z cennika, podana orientacyjnie. Dokładna cena to ta w twoim koszyku lub w naszej pisemnej wycenie.

Co wysłać do wyceny

Napisz na info@creativehub.io i podaj:

pliki obrazów w formacie JPEG lub TIFF (nie PDF); rozmiary wydruków; rodzaj wydruku oraz papier lub wykończenie, które masz na myśli; ewentualne podklejanie lub oprawę, w tym marginesy i passe-partout; ilości, w tym wielkość edycji, jeśli dotyczy; adres dostawy lub odbiór osobisty oraz ewentualny termin.

Jeśli wysyłasz link do pobrania plików, sprawdź, czy otwiera się bez logowania i bez weryfikacji. Plików zabezpieczonych w ten sposób nie możemy pobrać, a to opóźnia wycenę.

Pisemna wycena określa, czy każda kwota jest podana bez VAT, czy z VAT. Jeśli przy podanej ci kwocie tego nie zaznaczono, zapytaj nas, zanim samodzielnie doliczysz lub odejmiesz VAT. Więcej na ten temat w artykule Czy wasze ceny wydruków zawierają VAT?

Uwzględnij czas realizacji

Wycenę prac podklejanych lub oprawianych czytaj razem z czasem produkcji: zamówienia z podklejaniem wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, a z oprawą w ciągu 10, wliczając druk. Zobacz Czasy realizacji zamówień.

Potrzebujesz orientacyjnej kwoty, zanim skompletujesz koszyk? Rozmiary standardowe znajdziesz w opublikowanym cenniku.