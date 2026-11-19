Cennik można wyświetlać z VAT lub bez VAT, więc sprawdź, na którą kwotę patrzysz. Koszyk na order.creativehub.io rozwiewa wszelkie wątpliwości: pokazuje cenę bez VAT, kwotę VAT i sumę, zanim zapłacisz. To, czy VAT w ogóle jest naliczany, zależy od miejsca dostawy zamówienia.

Gdzie widać VAT

Cennik. Strona ma przełącznik: bez VAT / z VAT. Zanim porównasz kwoty, sprawdź, która opcja jest wybrana.

Strona ma przełącznik: bez VAT / z VAT. Zanim porównasz kwoty, sprawdź, która opcja jest wybrana. Koszyk. Pokazuje cenę bez VAT, kwotę VAT i sumę. VAT jest naliczany przy finalizacji zamówienia tam, gdzie jest należny, więc suma w koszyku to pełna kwota do zapłaty.

Pokazuje cenę bez VAT, kwotę VAT i sumę. VAT jest naliczany przy finalizacji zamówienia tam, gdzie jest należny, więc suma w koszyku to pełna kwota do zapłaty. Pisemne wyceny. Przy każdej kwocie w naszej wycenie jest podane, czy jest to cena bez VAT, czy z VAT. Jeśli przy podanej ci kwocie tego nie zaznaczono, zapytaj nas, zanim samodzielnie doliczysz lub odejmiesz VAT.

Przy każdej kwocie w naszej wycenie jest podane, czy jest to cena bez VAT, czy z VAT. Jeśli przy podanej ci kwocie tego nie zaznaczono, zapytaj nas, zanim samodzielnie doliczysz lub odejmiesz VAT. Faktury. Do każdego zamówienia powstaje faktura z rozbiciem na pozycje, kwotą VAT i sumami.

Kiedy naliczany jest VAT

Doliczamy VAT tam, gdzie wymaga tego prawo. Obejmuje on produkcję i dostawę.

Zamówienia fakturowane przez naszą spółkę brytyjską: 20% przy dostawach do Wielkiej Brytanii (Great Britain) i na Wyspę Man. W pozostałych przypadkach bez VAT.

20% przy dostawach do Wielkiej Brytanii (Great Britain) i na Wyspę Man. W pozostałych przypadkach bez VAT. Zamówienia fakturowane przez naszą spółkę niemiecką: 19% przy dostawach do Niemiec. W przypadku innych krajów UE VAT danego kraju albo 0%, jeśli na twoim koncie jest ważny unijny numer VAT z kraju innego niż Niemcy. Poza UE bez VAT.

19% przy dostawach do Niemiec. W przypadku innych krajów UE VAT danego kraju albo 0%, jeśli na twoim koncie jest ważny unijny numer VAT z kraju innego niż Niemcy. Poza UE bez VAT. Zamówienia fakturowane przez naszą spółkę amerykańską: bez VAT.

Jeśli jesteś płatnikiem VAT

Dodaj swój numer na karcie VAT registration (rejestracja VAT) w Settings (ustawienia). Numery VAT wpisuje się tam, nigdy w formularzu zamówienia.

Numer unijny jest sprawdzany w unijnym systemie VIES. Uwzględniamy tylko numer zweryfikowany: dopóki numer oczekuje na weryfikację, jest nieprawidłowy lub nie da się go sprawdzić, VAT jest naliczany.

Przy niemieckim numerze VAT oraz przy każdej dostawie do Niemiec pozostaje 19%.

Numer spoza UE (na przykład numer GB) jest drukowany na twoich fakturach, ale nie zmienia naliczanego VAT.

Jeśli kupujesz jako osoba prywatna, zostaw kartę pustą.

Czy mogę odzyskać VAT?

To zależy od twojej sytuacji podatkowej. Ogólna wskazówka, nie porada podatkowa: firma będąca płatnikiem VAT zwykle może odliczyć VAT od zakupów firmowych jako podatek naliczony w deklaracji VAT, o ile ma ważną fakturę VAT. Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, co do zasady nie możesz tego zrobić, a VAT jest częścią twojego kosztu. Twój księgowy potwierdzi, jak to wygląda w twoim przypadku. Zobacz też Czy mogę odzyskać podatek od sprzedaży (VAT) od składanych zamówień wydruków? oraz Gdzie znajdę listę moich zamówień wydruków i faktur.

Kwoty dla twojego rozmiaru wydruku, podklejenia lub ramy podaje cennik na naszej stronie.