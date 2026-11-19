Nie ma minimalnego zamówienia: pojedynczy wydruk zamówisz równie łatwo jak sto. Przy kasie standardowa cena dotyczy każdego egzemplarza, bez względu na to, ile ich zamawiasz. W przypadku dużego zamówienia bezpośredniego, na przykład kompletu na wystawę albo edycji, zespół może wycenić całe zlecenie, a ewentualny rabat ilościowy jest udzielany w tej wycenie, więc zapytaj przed złożeniem zamówienia.

Brak minimalnego zamówienia

Drukujemy na żądanie z rol papieru archiwalnego, więc pojedynczy wydruk to zwykłe zamówienie, a oprócz rozmiarów standardowych dostępne są też rozmiary niestandardowe. Aby zamówić kilka rozmiarów lub egzemplarzy tej samej pracy, prześlij plik raz i dodaj z niego każdy rozmiar.

Ceny przy kasie są takie same przy każdej ilości

Cena za wydruk podana w cenniku i w twoim koszyku to cena każdego egzemplarza. W koszyku nic nie obniża się automatycznie wraz ze wzrostem ilości i dotyczy to tak samo kompletów na wystawę, zamówień dla klienta i wydruków przeznaczonych do odsprzedaży. Nie ma osobnego cennika dla firm, galerii ani wystaw.

Duże zamówienia: najpierw poproś o wycenę

Duże zamówienie, które kupujesz dla siebie, zespół wycenia w całości jako jedno zamówienie: rozmiary, papier, wykończenie, dostawa i terminy. Rabaty ilościowe zależą od rodzaju zamówienia i jego wartości i są podane w wycenie. Nie publikujemy poziomów rabatów, a rabat nigdy nie jest naliczany przy kasie, więc poproś o wycenę przed złożeniem zamówienia.

Napisz na info@creativehub.io i podaj:

co drukujesz: liczbę prac oraz to, czy jest to jeden obraz, czy seria;

rozmiary oraz to, czy wszystkie są takie same, czy różne;

rodzaj wydruku (giclée lub C-type) i papier, jeśli masz swoje preferencje;

ewentualne podklejanie lub oprawę;

swój termin i miejsce dostawy.

Możemy też doradzić w sprawie papieru, rozmiarów, czasu produkcji i najbardziej opłacalnego sposobu skompletowania zamówienia. Jeśli nie możesz się zdecydować na papier, zestaw próbek to rozsądny pierwszy krok przed większym nakładem.

Organizacje charytatywne, firmy i sponsoring

Mamy jedną, spójną strukturę cen dla wszystkich. Nie oferujemy obniżonych stawek dla organizacji charytatywnych ani non profit, rabatów branżowych ani sponsoringu artystów i wystaw. Chętnie doradzimy technicznie w sprawie materiałów, rozmiarów i wykończenia na wystawę albo przy nakładzie wydruków na zbiórkę funduszy, według naszych standardowych stawek.

Zamówienia z twojego sklepu internetowego

Ten artykuł dotyczy wydruków, które kupujesz dla siebie. Ceny dropshippingu są opublikowane i takie same dla każdego sprzedawcy przy każdej ilości, a tych zamówień nie wyceniamy indywidualnie.

Przy pojedynczym wydruku lub małym nakładzie nasz cennik to najszybszy sposób, by oszacować koszt zlecenia według rozmiaru, zanim poprosisz o wycenę.