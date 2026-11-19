Odbiór osobisty to jedna z opcji dostawy przy kasie na order.creativehub.io. Jest bezpłatny, a zamówienie może za ciebie odebrać każdy, kto ma jego numer.

Gdzie jest opcja odbioru

Opcje dostawy, w tym odbiór, pojawiają się dopiero po wpisaniu i potwierdzeniu adresu dostawy. Odbiór jest widoczny jako Collect London Studio, gdy adres jest w Wielkiej Brytanii, albo Collect Düsseldorf Studio, gdy jest w Niemczech. Jeśli nie widzisz tej opcji, najpierw wpisz adres; może to być adres samego studia.

Zamówienia z ramą na wymiar i z podklejaniem powstają w Londynie, więc dla nich dostępne jest tylko studio w Londynie. Odbiór dotyczy zamówień, które składasz bezpośrednio u nas. Zamówienia złożone w sklepie internetowym artysty są wysyłane do kupującego i nie można ich odebrać osobiście.

Odbiór w Düsseldorfie

Zamówienia na adresy w UE drukujemy w naszym studiu w Düsseldorfie, a odbiór z niego jest dostępny przy kasie, gdy adres dostawy jest w Niemczech. Nie możemy organizować odbiorów przez kuriera ani przez osoby trzecie ze studia w Düsseldorfie. Jeśli wydruk ma trafić do galerii lub innej osoby trzeciej, wpisz jej adres jako adres dostawy, a zamówienie zostanie wykonane i wysłane prosto do niej.

Zmiana między odbiorem a dostawą

Zmiana jest możliwa w obie strony, jeśli poprosisz o nią na czas. Napisz na info@creativehub.io i podaj numer zamówienia.

Z dostawy na odbiór: jeśli poprosisz, zanim zamówienie od nas wyjdzie, możemy zatrzymać je w studiu do odbioru zamiast je wysyłać.

jeśli poprosisz, zanim zamówienie od nas wyjdzie, możemy zatrzymać je w studiu do odbioru zamiast je wysyłać. Z odbioru na dostawę: podaj nam usługę, którą wybierasz, i pełny adres dostawy. Kosztem dostawy obciążymy zapisaną kartę albo wyślemy bezpieczny link do płatności. Po opłaceniu wysyłamy zamówienie i przesyłamy e-mailem dane do śledzenia.

Ceny dostawy są widoczne przy kasie i w cenniku.

Zamawianie dla kogoś innego

Imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu do dostawy mogą być inne niż dane płatnika, więc zamówienie może trafić prosto do odbiorcy. Jeśli wolisz nie wymieniać się adresami, złóż zamówienie z odbiorem i poproś odbiorcę, żeby napisał do nas e-mail z numerem zamówienia. Zamienimy je na dostawę pod jego adres i pobierzemy od niego opłatę za dostawę. W zamówieniu nie ma wiadomości prezentowej ani opcji ukrycia cen; pole Notes for production studio przy kasie trafia do naszego zespołu, jeśli jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć.

Jeśli wolisz jednak wysyłkę, opcje dostawy i terminy poznasz na naszej stronie o dostawie wydruków artystycznych.