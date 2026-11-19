Większość opraw i montaży na podłożu jest wyceniana online: dodaj ramę lub podłoże do wydruku na order.creativehub.io, a cena będzie się aktualizować w trakcie konfigurowania. Wycena od zespołu jest potrzebna przy wszystkim, czego narzędzie nie oferuje, na przykład przy passe-partout szerszym, niż pozwala suwak, przy niestandardowym rozmiarze ramy lub podłoża albo przy pracy przekraczającej limity rozmiarów online. Prześlij nam rozmiar, papier i szczegóły ramy, a wycenimy to indywidualnie.

Co jest wyceniane online

Ramy Standard, Box, Floating i Tray do wydruków do 50 x 75 cali (lub 40 x 80 cali w przypadku panoramy), w każdym stylu ramy.

Montaż na podłożu do 60 x 96 cali.

Marginesy i passe-partout, ustawiane w narzędziu tak, żeby całkowity rozmiar pasował do ramy, o której myślisz. Wydruk, passe-partout i rama są wtedy wyceniane razem.

Krótszy bok wydruku w ramie lub na podłożu musi mieć co najmniej 18 cm. Orientacyjne ceny standardowych kombinacji znajdziesz w cenniku.

Kiedy potrzebujesz wyceny

Poza zakresem suwaka. Passe-partout szerszego niż maksimum suwaka nie da się zamówić na stronie.

Passe-partout szerszego niż maksimum suwaka nie da się zamówić na stronie. Niestandardowe passe-partout, ramy i rozmiary podłoży. Są wyceniane indywidualnie i nie można ich dodać do standardowego zamówienia online. Nie ma stałej dopłaty: cena zależy od rodzaju ramy, listwy, passe-partout, szkła i rozmiaru.

Są wyceniane indywidualnie i nie można ich dodać do standardowego zamówienia online. Nie ma stałej dopłaty: cena zależy od rodzaju ramy, listwy, passe-partout, szkła i rozmiaru. Prace ponadwymiarowe. Praca w ramie lub na podłożu większa niż podane wyżej limity online.

Co przesłać

Papier i wariant ramy to dwie informacje, których potrzebujemy w pierwszej kolejności, żeby podać dokładną cenę. Do pełnej wyceny prześlij:

rozmiar gotowej pracy;

papier;

styl, wykończenie i profil ramy;

czy chcesz passe-partout i jakiej szerokości;

przeszklenie;

zawieszki;

pliki do druku.

Przy niestandardowym passe-partout lub ramie podaj rozmiar wydruku, szerokości marginesów passe-partout (góra, dół i boki) oraz całkowity rozmiar ramy. Przed wyceną sprawdzamy to z produkcją.

Napisz, o jaki „mounting” ci chodzi

Angielskie słowo „mounting” może oznaczać passe-partout (kartonowe obramowanie wewnątrz ramy) albo podklejenie wydruku na sztywnej płycie. Napisz, o które ci chodzi, a wycenimy to bez dodatkowej rundy pytań.

Głębokość ramy i rozmiar gotowej pracy

Jeśli potrzebujesz konkretnej głębokości ramy, na przykład żeby dopasować ją do ram, które już masz, podaj nam styl ramy, a sprawdzimy wymiary listwy z naszymi ramiarzami. Możemy też potwierdzić zewnętrzny rozmiar gotowej oprawionej pracy przed zamówieniem: prześlij rozmiar wydruku i ramę, którą rozważasz.

Co możemy wykonać, a czego nie

Nasze ramy są drewniane. Obecnie nie oferujemy ram aluminiowych, więc metaliczne wykończenia nie są dostępne. Najciemniejsza drewniana listwa to czarny orzech amerykański, dostępny w ramach Standard i Tray, a każdą ramę można przeszklić szkłem antyrefleksyjnym.

Co zawiera wycena

Wycena jest rozbita na koszt druku, koszt oprawy i sumę bez VAT. Tam, gdzie to pomaga, pokazujemy alternatywy obok siebie. Zamówienia z oprawą wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych, łącznie z drukiem, więc uwzględnij to, jeśli zależy ci na konkretnym terminie.

Przy standardowych kombinacjach wycena może w ogóle nie być potrzebna, bo nasz cennik druku i oprawy podaje ceny druku, podklejania i oprawy według rozmiaru.