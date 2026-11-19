Gebruik order.creativehub.io om prints, teststroken, opplakken en inlijsten voor jezelf te bestellen. Gebruik sell.creativehub.io om prints te verkopen en ze via een winkel te dropshippen. Het zijn twee aparte sites, en één creativehub-login werkt op beide.

Waar elke site voor is

Site Wat je er doet order.creativehub.io Je bestanden uploaden, daarna prints, teststroken, opplakken en inlijsten bestellen en met je kaart betalen. Je uploads staan onder All Images (alle beelden), waar je de beelden selecteert en de bestelling plaatst. Eerdere bestellingen en facturen staan onder Print orders (printbestellingen). sell.creativehub.io Producten voor je eigen winkel instellen, Shopify, WooCommerce, Squarespace, Wix of Big Cartel koppelen, en dropshipbestellingen, certificaten en branding beheren.

Ben je nieuw bij ons, dan leggen de pagina's over de printservice en over dropshipping uit wat elke kant biedt.

Ik kan nergens een print of een teststrook bestellen

Je zit op de Sell-site. Gewone printbestellingen, maatwerk en teststroken bestel je daar niet, en er is geen selectievakje om beelden te selecteren voor het printen. Ga naar order.creativehub.io en log in met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord.

De oude download "Save for Web" bestaat niet meer. Bestanden upload en beheer je nu onder All Images.

Inloggen

Je kunt inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. Op de inlogpagina kunnen ook Continue with Google (doorgaan met Google), Continue with Apple (doorgaan met Apple) en Sign in with a passkey (inloggen met een passkey) staan, boven het e-mailformulier op zowel het tabblad Sign In (inloggen) als het tabblad Sign Up (registreren). Elke knop verschijnt alleen waar die optie is ingeschakeld, dus je ziet er misschien één, twee of alle drie. Hoe je ook inlogt, het is hetzelfde ene account op beide sites.

Google of Apple: klik op de knop, log in bij die aanbieder en je komt ingelogd terug bij creativehub.

klik op de knop, log in bij die aanbieder en je komt ingelogd terug bij creativehub. Passkey: log in met Face ID, Touch ID of de pincode van je apparaat in plaats van een wachtwoord. Je voegt er een toe onder Settings → Security (instellingen → beveiliging): klik op de kaart Passkeys op Add a passkey (een passkey toevoegen) en volg de melding van je apparaat. Je kunt een passkey later hernoemen of verwijderen.

log in met Face ID, Touch ID of de pincode van je apparaat in plaats van een wachtwoord. Je voegt er een toe onder (instellingen → beveiliging): klik op de kaart op (een passkey toevoegen) en volg de melding van je apparaat. Je kunt een passkey later hernoemen of verwijderen. Wachtwoord: is dit je eerste bezoek sinds de upgrade van ons platform, dan moet je je wachtwoord één keer opnieuw instellen. Kies op de inlogpagina Forgot your password? (wachtwoord vergeten?) en open de link in dezelfde browser als waarin je hem hebt aangevraagd.

Heb je tweestapsverificatie ingeschakeld, dan wordt die nog steeds zoals gewoonlijk gecontroleerd: een passkey vervangt het wachtwoord, niet de tweede factor. Je kunt je e-mailadres en wachtwoord blijven gebruiken naast elk van de andere opties.

Bestellen zonder een account aan te maken

Op de Order-site kun je uploaden, je prints instellen en ze in het winkelmandje leggen voordat je een account aanmaakt. Bij het afrekenen geef je een e-mailadres op, zodat we de bevestiging kunnen sturen. Daarna kun je een wachtwoord instellen om van die sessie een volledig account te maken, en je bestelgeschiedenis gaat mee. Tot je dat doet, bestaan je uploads en je winkelmandje alleen in de browser die je hebt gebruikt. Heb je al eerder bij ons besteld, log dan in met je bestaande e-mailadres om je eerdere bestellingen te zien.

Laadt een pagina niet of lukt het inloggen niet, zie dan De bestelsite werkt niet: wat controleer ik eerst?

Heb je de Sell-site nodig, dan legt onze uitleg over dropshipping van kunstprints uit hoe prints verkopen en afhandelen via je eigen winkel werkt.