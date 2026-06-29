Bestellingen die je op order.creativehub.io hebt geplaatst staan in je account onder Print orders (printbestellingen), met de bijbehorende facturen. Bestellingen van vóór 29 juni 2026, geplaatst op ons vorige platform, staan daar niet, maar we hebben ze allemaal nog: stuur ons het bestelnummer en we sturen je de factuur of de gegevens van de bestelling.

Bestellingen van vóór 29 juni 2026

Oudere bestellingen en facturen verschijnen niet in je account, welk datumbereik je ook instelt, en je kunt ze niet zelf exporteren. Zo krijg je een kopie:

Zoek het bestelnummer of het factuurnummer op. Het bestelnummer staat in je orderbevestiging per e-mail ("Your Order Number is …"). Neem contact met ons op vanaf het e-mailadres van je account en vermeld dat nummer. We sturen de factuur, of de gegevens van de bestelling zoals het formaat, het papier en de rand, naar het e-mailadres van je account.

De afbeeldingen die je eerder hebt geüpload staan nog in je bibliotheek, dus zodra je de gegevens hebt kun je dezelfde print opnieuw bestellen.

Ik heb geen orderbevestiging ontvangen

Kijk eerst in je spam- of ongewenste-mailmap en controleer daarna of het e-mailadres dat je bij het afrekenen hebt ingevuld goed gespeld was. Kun je de e-mail niet vinden, laat ons dan weten op welke naam de bestelling is geplaatst en op welke datum je hebt besteld, dan zoeken we haar op en bevestigen we het bestelnummer.

Ik heb bij een bestelling het verkeerde e-mailadres ingevuld

Het e-mailadres dat aan een bestelling is gekoppeld kan niet meer worden gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst. De bevestiging, de verzendmail en de trackinglink gaan allemaal naar het adres waarmee de bestelling is geplaatst. Voor de bestelling zelf maakt het niets uit: ze wordt gewoon geprint en verzonden, alleen de e-mails erover komen in de verkeerde inbox terecht.

Voor die bestelling: stuur ons het bestelnummer en we sturen je op verzoek de factuur of de bevestiging. Zodra de bestelling is verzonden kunnen we ook de trackinglink doorsturen naar het adres waarmee je ons schrijft.

stuur ons het bestelnummer en we sturen je op verzoek de factuur of de bevestiging. Zodra de bestelling is verzonden kunnen we ook de trackinglink doorsturen naar het adres waarmee je ons schrijft. Voor toekomstige bestellingen: log in en pas je adres aan onder Settings → Account → Email Address. Bevestigingen en trackingmails voor latere bestellingen gaan dan naar het nieuwe adres.

Voor bestellingen op het huidige platform zie je Waar vind ik een overzicht van mijn printbestellingen en facturen en Waar vind ik het trackingnummer van mijn printbestellingen? De actuele prijzen voor een herhaalbestelling zie je bij het afrekenen en in de prijslijst.

Wil je een oudere print opnieuw bestellen? De actuele prijzen per formaat voor printen, opplakken en inlijsten staan in onze online prijslijst.