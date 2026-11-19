De knop Pay (betalen) blijft uitgeschakeld tot de bestelling alles heeft wat nodig is. Een melding eronder noemt het eerste dat nog ontbreekt, zoals een bezorgadres, een kaart of een bevestiging. Vul dat aan en de melding wordt bijgewerkt. Hieronder vind je de punten waar het op order.creativehub.io meestal op vastloopt.

Het totaal toont een streepje

Als een prijs niet kan worden opgehaald, tonen de totalen een streepje met een knop Retry (opnieuw proberen), en Pay blijft uitgeschakeld tot er een bevestigde prijs is geladen. Je betaalt nooit op basis van een schatting. Kies Retry om de prijs opnieuw te laden.

Er is geen bezorgmethode om te kiezen

De bezorgmethodes, met hun aankomstdata, verschijnen pas als een bezorgadres is bevestigd. De exacte verwachte datum waarop de bestelling klaar is, zie je wanneer je een bezorg- of afhaaloptie kiest. Een volledig adres met postcode is nodig, ook als je van plan bent af te halen: zie Hoe kies ik bij het afrekenen voor afhalen in de studio?

Ontbreekt de optie voor dezelfde dag, dan is de uiterste besteltijd voorbij of is het gekozen papier geen giclée-papier. Onze gebruikelijke termijnen staan in Doorlooptijden van de productie.

Oversized order, of Get a quote in plaats van een prijs

Een opgeplakt werk van meer dan 1905 mm aan de lange zijde of 1270 mm aan de korte zijde toont bij het afrekenen de melding Oversized order (bestelling met overmaat), en alleen afhalen in de studio kan worden gekozen. Get a delivery quote (bezorgofferte aanvragen) mailt de volledige specificatie naar ons klantenserviceteam, met jou in de cc. Zij berekenen de bezorgkosten, antwoorden je en zetten de bestelling voor je klaar met een betaallink.

(bestelling met overmaat), en alleen afhalen in de studio kan worden gekozen. (bezorgofferte aanvragen) mailt de volledige specificatie naar ons klantenserviceteam, met jou in de cc. Zij berekenen de bezorgkosten, antwoorden je en zetten de bestelling voor je klaar met een betaallink. Een lijst op maat van meer dan 1270 mm aan de korte zijde of 1905 mm aan de lange zijde toont Get a quote (offerte aanvragen) in plaats van een prijs. Het team maakt er een offerte voor en de lijst wordt op bestelling gemaakt.

De promotiecode werkt niet

Het veld Promo code (promotiecode) staat onder de artikelen in de winkelwagen, vóór het bezorgadres. Typ de code en kies Apply (toepassen). Doe dit voordat je Pay kiest: de betaalpagina heeft geen codeveld. Wordt een code geweigerd, controleer dan op:

een extra spatie aan het begin of einde van de code;

een voorwaarde bij de code, zoals een minimale of maximale bestelwaarde;

een vervaldatum die verstreken is.

We hebben geen doorlopende openbare kortingen, dus codes van kortingssites zijn niet van ons.

De betaling mislukt

Kaart geweigerd: probeer een andere kaart of neem contact op met je bank.

probeer een andere kaart of neem contact op met je bank. Betalingsfout: vernieuw de pagina en probeer het opnieuw. Blijft het gebeuren, neem dan contact met ons op en vermeld de foutcode.

vernieuw de pagina en probeer het opnieuw. Blijft het gebeuren, neem dan contact met ons op en vermeld de foutcode. Adres niet gevonden: de adreszoeker vangt de meeste problemen op, en je kunt het adres ook met de hand invoeren.

Wijzigen wat er in de winkelwagen zit

De winkelwagen is de kolom Your order (je bestelling) op de pagina Checkout (afrekenen). Kies Edit (het potlood) op een regel om het aantal te wijzigen en daarna Save (opslaan). Zet het aantal op 0, of kies Remove (verwijderen), om het artikel eruit te halen. Wil je het papier, het formaat of de lijst van een artikel wijzigen, stel het dan opnieuw samen vanuit je bibliotheek.

De winkelwagen wordt bewaard, dus je kunt de browser sluiten en er later op terugkomen. Artikelen toevoegen verplicht je tot niets, en de prijzen zijn live: het totaal dat je bij het afrekenen ziet is de actuele prijs en het bedrag dat je betaalt, dus lees het voordat je afrekent.

Wat je bij het afrekenen niet nodig hebt

Een account. Je kunt als gast afrekenen met je naam en e-mailadres; een telefoonnummer is optioneel. Op de bevestigingspagina kun je een wachtwoord instellen om het account te houden.

Je kunt als gast afrekenen met je naam en e-mailadres; een telefoonnummer is optioneel. Op de bevestigingspagina kun je een wachtwoord instellen om het account te houden. Een opmerking. Notes for production studio (optional) verschijnt zodra een adres is bevestigd en biedt ruimte voor een bericht van maximaal 4000 tekens aan de studio. Er is geen optie voor een cadeaubericht of om prijzen te verbergen.

Kunnen jullie de bestelling voor mij plaatsen?

Nee. Ons team plaatst geen bestellingen namens jou, behalve voor de hierboven genoemde werken met overmaat waarvoor een offerte is gemaakt. Je plaatst de bestelling zelf, en de winkelwagen toont de exacte prijs en bezorgdatum voordat je betaalt. Wil je eerst een offerte, stuur ons dan de formaten, de aantallen en het papier. Horen meerdere werken bij elkaar, zoals de panelen van een drieluik, zet ze dan in één winkelwagen, zodat ze samen worden geproduceerd en als één zending worden verstuurd.

Om ongeveer te weten wat je kunt verwachten voordat het totaal bij het afrekenen laadt, zoek je onze prijzen voor printen, opplakken en inlijsten op per formaat.