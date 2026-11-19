De meeste problemen op order.creativehub.io en sell.creativehub.io verdwijnen als je de pagina volledig herlaadt, opnieuw inlogt of een andere browser gebruikt. Loop de controles hieronder in volgorde door. Gaat dezelfde stap dan nog steeds mis, mail dan naar info@creativehub.io met de gegevens die verderop staan.

Controles om te proberen, in volgorde

Dwing de pagina volledig opnieuw te laden. Met Ctrl + Shift + R, of Cmd + Shift + R op een Mac, haalt de browser de pagina helemaal opnieuw op. Begin een nieuwe sessie. Log uit en daarna weer in: een login die verlopen is, zorgt voor rare foutmeldingen. Leeg de browsercache en verwijder de cookies, en log nog een keer in. Wissel van browser of apparaat. Elke bijgewerkte Chrome, Safari, Firefox of Edge is geschikt. Laat de site pop-ups openen. Een nieuw tabblad is de manier waarop facturen en overzichten worden getoond. Stel een nieuw wachtwoord in. Gebruik Forgot your password? (wachtwoord vergeten?) op de inlogpagina en open de link die je ontvangt in de browser van waaruit de aanvraag is gedaan. Iedereen moet dit eenmalig doen bij het eerste bezoek na de upgrade van ons platform. Ga na of het de juiste site is. Prints bestel je op de Order-site en verkoop je op de Sell-site, en met één e-mailadres en wachtwoord log je op allebei in. Zie Welke site gebruik ik?

Is het een storing of een regel?

Een melding die zichzelf verklaart, betekent doorgaans dat de site een regel toepast en niet dat er iets hapert. Veelvoorkomende gevallen:

het bestand wordt afgewezen doordat het geen JPEG, PNG of TIFF is, de 2 GB overschrijdt of minder dan 2 megapixel telt (zie Vanaf welke bestandstypen kan ik mijn kunst printen?);

de upload wordt afgewezen doordat hij verder gaat dan je opslaglimiet;

de productie is gestart, waardoor annuleren van de bestelling niet meer mogelijk is.

Neem vooral contact op wanneer een fout zonder uitleg komt, of wanneer één stap voor de tweede keer mislukt.

Zo meld je een storing

Schrijf naar info@creativehub.io, met het adres waaronder je account is geregistreerd. Niets laat ons het probleem sneller zien dan een korte schermopname, al is een nauwkeurig geschreven verslag met screenshots even goed. We hebben nodig:

je doel, en wat de site in plaats daarvan deed;

elke foutmelding woord voor woord, als gekopieerde tekst of als screenshot;

om welke van de twee sites het ging, met het pagina-adres dat in de adresbalk stond;

iedere stap op een rij, zodat we het kunnen nabootsen;

het tijdstip waarop het gebeurde, plus de gebruikte browser en het gebruikte apparaat;

iets waaraan we herkennen wat er getroffen is: een bestelnummer, een productnaam of een bestandsnaam;

bij een uploadprobleem: het bestand, of een link ernaartoe die zonder login opent.

Ons team heeft geen mogelijkheid om als eigenaar op een account in te loggen, en daarom verkorten exacte gegevens de zoektocht naar de oorzaak.

Een aantal van de nieuwere pagina's van de Sell-site draagt het label Beta, samen met een knop Report a bug (bug melden); wat je daar schrijft, komt direct bij ons team terecht.

Zit het probleem bij de betaalstap, zie dan Waarom kan ik mijn bestelling niet plaatsen bij het afrekenen? Heb je een vraag over wat je moet bestellen, dan staan op de contactpagina alle manieren om ons te bereiken.

Werkt de site weer naar behoren, dan loopt onze gids over printen met je door het voorbereiden van een bestand, het kiezen van een formaat en het plaatsen van een bestelling.