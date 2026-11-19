Ja. Terwijl je een bestelling samenstelt op order.creativehub.io, wordt het voorbeeld bij elke keuze opnieuw getekend, tot en met het ingelijste stuk aan een muur. Het is een hulpmiddel voor indeling en verhoudingen, niet voor kleur of structuur.

Wat het voorbeeld laat zien

Je beeld op het formaat dat je hebt ingevoerd, met de uitsnede die je eventueel hebt gekozen.

De rand, die live wordt getekend terwijl je hem aanpast.

Het passe-partout, in de kleur en breedte die je hebt gekozen.

De lijst, getekend in het lijstprofiel dat je hebt gekozen, met de breedte in verhouding tot de print.

Het ingelijste stuk aan een muur, zodat je het totaalbeeld kunt beoordelen.

Er wordt nooit ongezien bijgesneden

Als de vorm van je beeld niet overeenkomt met het formaat dat je typt, moet je kiezen tussen Crop image (beeld bijsnijden) en Add border (rand toevoegen), elk met een live voorbeeld, voordat je verder kunt. Er wordt niets bijgesneden zonder dat je het eerst hebt gezien.

Wat het voorbeeld niet kan laten zien

Het voorbeeld wordt op een scherm getekend, dus het kan de structuur van het papier, de diepte van een lijst of de exacte kleur niet weergeven.

Voor de structuur van het papier zijn er onze proefpakketten voor fine art en foto, waarmee je elke papiersoort kunt zien en voelen voordat je bestelt.

Verder kijken dan het voorbeeld op je scherm kan op onze pagina over handgemaakte lijsten, met de lijsttypes, lijstprofielen en glasopties in meer detail.