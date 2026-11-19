Nee. Een bestelling heeft geen vrij tekstveld voor notities, en we kunnen geen handgeschreven of getypt kaartje aan een pakket toevoegen. De productie is geautomatiseerd en elke bestelling wordt precies zo gemaakt als ze online is samengesteld, dus een notitie die je na het bestellen per e-mail stuurt, bereikt de persoon die je print maakt niet. Heb je iets nodig wat niet in de bestelopties zit, vraag het ons dan voordat je de bestelling plaatst.

Wat je in plaats daarvan kunt doen

Stel alles in de bestelling zelf in. Kies het papier, het formaat, de randen, de afwerking en de bezorgoptie op order.creativehub.io, zodat er later niets met de hand hoeft te worden toegevoegd. Controleer je orderbevestiging zodra die binnenkomt. Laat het ons direct weten als er iets niet klopt. Hoe eerder we het horen, hoe groter de kans dat we kunnen helpen voordat de bestelling door de productie gaat. Zie Hoe annuleer ik een printbestelling?

Een print als cadeau versturen

Vul de naam en het adres van de ontvanger in als bezorgadres en we sturen de bestelling rechtstreeks naar die persoon. Dat werkt ook voor een galerie, tentoonstellingsruimte of andere locatie. Je kunt het adres met een label in je adresboek opslaan, zodat je het niet opnieuw hoeft te typen.

Levertijden en verzendmethoden voor nationale en internationale adressen staan op onze pagina over de verzending van artistieke afdrukken.

Wil je een bericht meesturen, ontwerp je kaart dan als afbeelding en bestel die als aparte print in dezelfde bestelling. Is de bestelling al geplaatst, dan kunnen we niets meer aan dat pakket toevoegen; stuur je bericht dan apart naar de ontvanger.

Iets vragen wat niet in de opties zit

Neem contact met ons op voordat je bestelt en beschrijf wat je wilt. We bekijken elk verzoek, maar kunnen niet beloven dat het antwoord ja is. Als het kan, bevestigen we eerst de vorm, de planning en eventuele kosten met je, en daarna plaats je de bestelling zoals gewoonlijk online.

Sommige dingen vallen buiten wat we doen:

We printen vanaf de bestanden in je creativehub-account. We kunnen niet printen op papier of materialen die jij of een leverancier opstuurt.

We plakken of lijsten geen prints in die we niet zelf hebben gemaakt.

Op de pagina over onze printservice zie je het volledige aanbod aan papiersoorten, opplakken en inlijsten dat je online kunt bestellen.

Een geprinte insert of brief bij bestellingen die je verkoopt

Als je prints verkoopt via sell.creativehub.io, kun je een gepersonaliseerde insert meesturen: jij levert het ontwerp aan en wij printen het en verpakken het bij elke bestelling. We kunnen geen bericht voor je schrijven of typen, en de insert moet bij het product zijn ingesteld voordat de bestelling wordt geplaatst. Zie Wat is een gepersonaliseerde insert?

Zo stuur je ook één print met een brief naar elk van een groot aantal ontvangers. Maak het product aan met de insert en plaats daarna per ontvanger één handmatige bestelling met het bezorgadres van die persoon (zie Dropshippingproducten handmatig bestellen). Elke bestelling wordt apart geproduceerd en verzonden: we kunnen niet met een adreslijst werken of veel ontvangers in één zending combineren.

Bij prints die je verkoopt kan een gedrukte insert je boodschap overbrengen, en onze pagina over dropshipping met je merk toont de inserts en verpakkingen die we aanbieden.