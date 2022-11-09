Voeg een betaalpas toe voor kunstverkoop orderverwerking

Ontdek hoe je betaalpassen kunt toevoegen of bewerken om je kunstverkoop te verwerken.

Hoe werkt de betaling voor kunstverkoop?

Wanneer een verkoop plaatsvindt in je Shopify-winkel, wordt de volledige betaling door de klant rechtstreeks op je Shopify-account gestort. Dit gaat dan naar je gekozen bankrekening.

Je wordt dan apart gefactureerd voor de productie- en verwerkingskosten door creativehub, via je creativehub-account.

Je moet een betaalkaart hebben in je kunstwinkel-instellingen op creativehub om kunstverkooporders te kunnen verwerken.

Hoe voeg ik mijn pasgegevens toe?

Om een betaalpas toe te voegen, log je in op je creativehub-account

Klik vervolgens op je naam in de rechterbovenhoek van het scherm.

Klik op ‘Instellingen voor kunstwinkel’ en vervolgens links van het scherm is er een menu met ‘Betalingsinstellingen’. Klik hier en je kunt nu een betaalkaart toevoegen of bewerken.

Klik hier om meer te weten te komen over hoe de uitvoering van kunstverkooporders en de betalingsprocessen werken.