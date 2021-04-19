Hoe kan ik printkrediet verdienen voor het verwijzen?

Lees meer over ons verwijzingsprogramma en de manieren waarop je printtegoed kunt verdienen.

Om lid te worden van ons verwijzingsprogramma, moet je een creativehub-klant zijn. Dit betekent dat je online een afdrukbestelling geplaatst moet hebben en een account hebben geregistreerd.

Wanneer je je eerste bestelling hebt geplaatst met een betaalkaart, krijg je een unieke verwijzingscode die je naar vrienden, collega’s of iemand anders kunt sturen.

Wanneer de code wordt gebruikt bij onze kassa, ontvangen ze 25% korting op hun eerste bestelling tot de waarde van £ 50,00.

Wanneer ze je unieke code gebruiken voor hun allereerste bestelling, wordt een verwijzingsverbinding geactiveerd. Dit betekent dat zodra ze iets bij ons kopen, je printtegoed ontvangt dat gelijk is aan 10% van de aankopen van hun eerste jaar. Dit wordt automatisch toegevoegd aan je account.

Helaas komen personen die al eerder een bestelling bij ons hebben geplaatst niet in aanmerking voor een verwijzing.

Als je wil weten hoe je iemand doorverwijst, klik je hier.