Hoe verzilver ik mijn printkrediet?

Ontdek hoe je je printkrediet verzilvert.

Printkrediet kan worden verwisseld bij afdrukbestellingen.

Printkrediet heeft geen geldelijke waarde en kan niet worden overgedragen of verzilverd voor een andere dienst.

IBij je bestelling passen we automatisch al het openstaande printkrediet toe wat je hebt verdiend.

Let op: we compenseren de afdrukkosten niet volledig met het krediet.

Een klein bedrag dient te worden betaald voor elke printopdracht, zelfs als het krediet dat je hebt meer is dan de kosten van de bestelling. Je kunt hier er meer over lezen.