Printtegoed (print credit) is een saldo dat op je account bij order.creativehub.io staat. Je hoeft niets in te vullen om het te gebruiken: het gaat bij het afrekenen automatisch van je volgende bestelling af, en je kaart wordt alleen belast voor wat er overblijft.

Waar je je saldo ziet

Open Settings (instellingen) en zoek de kaart Print credit. De kaart verschijnt alleen als je een saldo hebt.

Hoe tegoed op je account komt

Coulance. Ons supportteam kan tegoed toevoegen als er iets is misgegaan met een bestelling.

Ons supportteam kan tegoed toevoegen als er iets is misgegaan met een bestelling. Terugbetalingen. Als er een gedeeltelijke terugbetaling is afgesproken, kun je ervoor kiezen die als tegoed te ontvangen in plaats van als terugbetaling op je kaart.

Als er een gedeeltelijke terugbetaling is afgesproken, kun je ervoor kiezen die als tegoed te ontvangen in plaats van als terugbetaling op je kaart. Acties. Een incidentele actie die we aankondigen kan tegoed aan accounts toevoegen.

Dit zijn de enige manieren waarop tegoed wordt toegevoegd. Het doorverwijsprogramma voor klanten dat we vroeger hadden, is gestopt.

Hoe het wordt besteed

Het wordt bij het afrekenen automatisch verrekend en verlaagt het bedrag dat van je opgeslagen kaart wordt afgeschreven.

Het wordt eraf gehaald voordat de btw wordt berekend.

Dekt het tegoed de hele bestelling, dan wordt er niets van je kaart afgeschreven.

Valuta

Tegoed staat in de valuta van je account (GBP, EUR of USD) en kan niet tussen valuta's worden overgezet. Verander je later van woonland, neem dan contact met ons op over het tegoed dat je nog hebt.

Verloopt het?

Printtegoed verloopt op dit moment niet automatisch. Als een bepaald tegoed met een vervaldatum is uitgegeven, staat die datum in de e-mail die je kreeg toen het werd toegevoegd.

Voordat het tegoed eraf gaat, komen de kosten van een bestelling uit onze prijslijst, met printen, opplakken en inlijsten per formaat.