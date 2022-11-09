Hoe kan ik iemand verwijzen naar theprintspace?

Meer informatie over het verwijzen van iemand naar theprintspace en verwijzingsvoordelen.

Er zijn veel voordelen bij het verwijzen van mensen naar theprintspace. Als je iemand doorverwijst, financieren we de aankoop van 25m2 wilde groene ruimte via het World Land Trust.

Vind je unieke code

Als je een vriend wilt doorverwijzen, moet je eerst inloggen op je creativehub-account en vervolgens naar je Account-instellingen gaan door te klikken op je naam in de rechterbovenhoek van het scherm.

Ga vervolgens naar ‘Verwijzingen‘. Op deze pagina vind je een unieke verwijzingscode.

Klik op ‘Code kopiëren‘ en stuur deze naar je vriend(in) via je gekozen berichtendienst.

Een code verzilveren

Nu kan de persoon die je hebt verwezen een creativehub-account aanmaken.

Nadat hij/zij dit heeft gedaan en klaar is om een aankoop van meer dan £50 te doen, kan hij/zij de code invoeren die je hebt gegeven via ‘Coupon inwisselen’ nadat een product aan de winkelwagen is toegevoegd.

Hij/zij ontvangt direct 25% korting op hun aankoop.

Wanneer de bestelling is geplaatst, wordt je verwijzingscode geactiveerd. Vanaf dat moment krijg je elke keer dat hij/zij een bestelling plaatst krediet, gelijk in waarde aan 10% van de aankopen gedurende de eerste 366 dagen.

Let op: je moet een betaalkaart in je account hebben opgeslagen om een vriend door te verwijzen.