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Waar kan ik bekijken hoeveel printkrediet ik heb?

Ontdek waar je een overzicht van je printkrediet vindt.

  • Voor het zien van je printkrediet, ga je naar  ‘instellingen’ en dan ‘verwijzingen’.
  • Hier zie je het tegoed dat je hebt verdiend, het tegoed dat is gebruikt voor afdrukbestellingen en waar het tegoed is verdiend, d.w.z. voor de verwijzingen die je hebt gemaakt.
  • Je ziet ook de grond geholpen waarbij je aan de bescherming hebt bijgedragen als gevolg van je verwijzingen.
  • Je kunt ook overzicht van deze informatie bekijken op je accountdashboard.
Bijgewerkt op 9 november 2022

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