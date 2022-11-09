Waar kan ik bekijken hoeveel printkrediet ik heb?

Ontdek waar je een overzicht van je printkrediet vindt.
- Voor het zien van je printkrediet, ga je naar ‘instellingen’ en dan ‘verwijzingen’.
- Hier zie je het tegoed dat je hebt verdiend, het tegoed dat is gebruikt voor afdrukbestellingen en waar het tegoed is verdiend, d.w.z. voor de verwijzingen die je hebt gemaakt.
- Je ziet ook de grond geholpen waarbij je aan de bescherming hebt bijgedragen als gevolg van je verwijzingen.
- Je kunt ook overzicht van deze informatie bekijken op je accountdashboard.