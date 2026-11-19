Bestel de print op het exacte formaat van de lijst. Eigen formaten kosten niets extra, dus er is geen reden om genoegen te nemen met het dichtstbijzijnde standaardformaat. Prints hebben een snijtolerantie van maximaal 1,5 mm per zijde, en als de print wordt opgeplakt, controleer dan vóór het bestellen de afgewerkte dikte tegen de diepte van de sponning van de lijst.

Het formaat kiezen

Lijsten in een standaardformaat. Een print die op hetzelfde standaardformaat is besteld, bijvoorbeeld 14 x 10 in of 12 x 8 in, past zonder extra marge in een lijst van dat formaat.

Een print die op hetzelfde standaardformaat is besteld, bijvoorbeeld 14 x 10 in of 12 x 8 in, past zonder extra marge in een lijst van dat formaat. Metrische en andere lijsten. Voer het exacte formaat van de lijst in. Het dichtstbijzijnde formaat in inches zit er vaak niet dicht genoeg bij: een standaardprint van 16 x 20 in is 50,8 x 40,6 cm, net iets te groot voor een lijst van 50 x 40 cm.

Hoe je een eigen formaat invoert, lees je in Kan ik een print op een eigen formaat bestellen?

Snijtolerantie

De tolerantie van maximaal 1,5 mm per zijde is een maximum, geen vaste hoeveelheid die er altijd wordt afgesneden. Houd er bij het kiezen van het formaat rekening mee als het krap past.

Een opgeplakte print voor je eigen lijst

Wil je een stijve, vlakke print die je zo in een bestaande lijst kunt leggen, laat hem dan opplakken op een drager zoals Dibond, niet op passe-partoutkarton. Meet eerst de diepte van de sponning en vergelijk die met de afgewerkte dikte.

Dibond is 3 mm dik.

Hahnemühle Photo Rag opgeplakt op Dibond is in totaal ongeveer 3,48 tot 4 mm. Reken bij een krappe pasvorm met het hoogste getal.

Laat ons voor elk ander papier en elke andere plaat de combinatie weten en wat je aan het maken bent, dan zoeken wij de exacte dikte voor je op.

Dibond en de andere dragers waarop wij opplakken, vergelijken we in onze gids Wat is een opgeplakte print.

Vermenigvuldig voor een stapel of een album de dikte van één vel met het aantal vellen en tel er een tolerantie bij op. Zijn de prints opgeplakt, tel dan 3 mm per print erbij voor het Dibond. De cijfers voor papier en platen staan in Hoe zwaar en hoe dik zijn jullie papiersoorten en opplakmaterialen?

Een exact afgewerkt paneelformaat

Moet een Dibond-paneel op een exact formaat uitkomen, vermeld dan het totale afgewerkte formaat van het opgeplakte paneel, bijvoorbeeld 42 x 52 cm, in het berichtveld bij het afrekenen, of stuur het ons met je bestelnummer via de contactpagina. We bevestigen het met je voordat de productie begint.

De afmetingen van opgeplakt werk kunnen niet volledig worden gegarandeerd tot het opplakken klaar is. Heeft je project een pasvorm zonder enige tolerantie nodig, laat het ons dan weten bij het bestellen, niet achteraf.

Wat we niet kunnen doen

We zetten geen prints in lijsten die je ons opstuurt en we verkopen geen losse passe-partouts, dus je krijgt de print om hem zelf in te lijsten. Heb je liever dat het hele werk voor je wordt gemaakt, dan wordt elke lijst van onze inlijstdienst op maat rond de print gemaakt.

Wil je de print toch liever niet zelf inlijsten, dan worden onze lijsten op maat eromheen gebouwd, met lijsttypes, passe-partouts en glas om uit te kiezen.