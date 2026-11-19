Nee. We lijsten en plakken alleen prints die we zelf produceren, in onze eigen lijsten en op onze eigen platen, en het inlijsten of opplakken bestel je samen met de print. We kunnen niet werken met prints die elders zijn gemaakt, met origineel werk of met lijsten en panelen die je opstuurt.

Wat we wel en niet kunnen aannemen

Verzoek Mogelijk? Printen en inlijsten, of printen en opplakken, in één bestelling Ja Een print in een lijst zetten die jij aanlevert Nee. Alleen onze lijsten Een print opplakken op een paneel of drager die je ons opstuurt Nee Werk inlijsten, opplakken of droog opplakken dat wij niet hebben geprint, zoals originelen, tekeningen, aquarellen, litho's en prints die elders zijn gemaakt Nee Een canvas opspannen of inlijsten dat jij aanlevert Nee Een passe-partout snijden voor een foto of lijst die je al hebt Nee. Een passe-partout krijg je alleen bij een ingelijste print die je bij ons bestelt Een print opplakken die we eerder hebben geleverd Nee Een print inlijsten die we eerder hebben geleverd Vraag het eerst. Per geval bekeken, zonder garantie

Waarom het één bestelling moet zijn

Een print die bestemd is voor een lijst of om opgeplakt te worden, wordt anders gemaakt dan een losse print. Hij wordt geproduceerd met snijmarges, en voor het opplakken met snijtekens, zodat hij op de exacte maat kan worden afgewerkt. Om dezelfde reden kunnen we een print die al is geleverd, vastgepakt of vervoerd niet meer opplakken.

De opdracht plaats je daarom als één bestelling op order.creativehub.io:

Upload je bestand en kies de printopties. Voeg de lijst of het opplakken toe aan diezelfde print. Plaats de bestelling, zodat de print en het inlijsten of opplakken samen worden geproduceerd.

De lijststijlen staan beschreven op de pagina over inlijsten en de platen op de pagina over opplakken.

Een print die we eerder voor je hebben gemaakt

Heb je al een van onze prints, los of op foamboard opgeplakt, en wil je die nu laten inlijsten, neem dan contact met ons op voordat je iets bestelt. Je moet de print dan naar ons terugsturen, en ons team voor opplakken en inlijsten beslist of het met de stukken in kwestie haalbaar is. Een set die moet worden ingelijst zodat hij bij een eerdere ingelijste bestelling past, wordt bijvoorbeeld afzonderlijk bekeken. Beloven kunnen we het niet.

Wil je de printkwaliteit zien voordat je voor inlijsten kiest, dan is het prima om eerst alleen de print te bestellen. Houd er wel rekening mee dat achteraf inlijsten met ons moet worden afgestemd en niet zomaar later kan worden toegevoegd. Een andere manier om eerst de kleur te controleren is teststroken of een proefprint bestellen en daarna de ingelijste of opgeplakte bestelling plaatsen.

Originelen en prints die elders zijn gemaakt

Voor ouder of origineel werk dat je volgens museum- of archiefnormen wilt laten conserveren, raden we een gespecialiseerde lijstenmaker aan.

Ben je van plan een van onze prints zelf in te lijsten, zie dan Hoe bestel ik een print die past in een lijst die ik al heb?

Inlijsten voor klanten in de EU

Onze studio in Düsseldorf biedt geen inlijsten op maat aan. Lijsten op maat worden alleen in onze studio in Londen gemaakt en worden vanuit het Verenigd Koninkrijk verzonden.

Omdat je het inlijsten samen met de print bestelt, begin je het best bij onze inlijstservice met handgemaakte lijsten om de stijlen, passe-partouts en beglazing te bekijken.