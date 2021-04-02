Archival reversible mounting options for framing

Conserverende archivale opplakopties voor inlijsten.

Opplakken beschermt en toont je werk op een professionele manier. Ontdek onze opplakmogelijkheden, allemaal beschikbaar wanneer je een afdruk bij ons bestelt.

Conserverend en museumkwaliteit weergave-opties worden alleen echt beschouwd als archivering als het kunstwerk gemakkelijk kan worden verwijderd uit de conserveringsomgeving (lijst of opplakken) zonder schade of degradatie te ondervinden of op te lopen.

T-scharnier en traditionel zwevend opplakken — conserverend opplakken

Voor archiefnormen van museumkwaliteit mag het kunstwerk niet onder druk worden gezet of op een rugplaat worden gelijmd. Bij therintspace bieden wij premium museumkwaliteit conserverend opplakken genaamd scharnierplakken of zwevend opplakken, wat volledig reversibel is.

Waardevolle of zeldzame kunstwerken kunnen worden gemonteerd met een opplakbord van 100% katoenvezel en op zijn plaats worden bevestigd met minimale archieftape.

Opmerking: Met beide methoden zijn de afdrukken niet perfect vlak, maar zijn ze volledig reversibel en worden ze beschouwd als de meest praktische voor waardevolle en unieke kunstwerken.

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