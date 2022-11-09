Betaal ik omzetbelasting (btw) wanneer jullie mij in rekening brengen voor het verwerken van mijn orders?

Wanneer je btw (btw) moet betalen wanneer je kunst verkoopt via creativehub en Shopify.

Wanneer betaal ik btw?

Wanneer we kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van afdrukorders, brengen we btw in rekening volgens de volgende (EU) regels:

Als de afdruk in het Verenigd Koninkrijk wordt bezorgd

Als de afdruk in het Verenigd Koninkrijk wordt bezorgd, wordt btw in rekening gebracht op de verwerking. Dit is voor het btw-tarief van 20% in het Verenigd Koninkrijk.

Als de afdruk in de EU wordt afgeleverd en je niet bent geregistreerd voor omzetbelasting (btw)

Als de afdruk in de EU wordt afgeleverd en je niet bent geregistreerd voor btw in het EU-land waar je woont, wordt btw in rekening gebracht op de orderafhandeling. Deze bestellingen worden uitgevoerd vanuit onze Duitse studio en het 19% btw-tarief wordt toegepast.

Als je afdruk in de EU wordt bezorgd en je wel bent geregistreerd voor omzetbelasting (btw)

Als je afdruk in de EU wordt geleverd en je bent wel geregistreerd voor omzetbelasting (btw) in het EU-land waar je woont, kun je ons je geldige EU btw-registratienummer verstrekken en wij brengen je geen btw in rekening op de orderafhandeling.

Als je afdruk buiten de EU wordt bezorgd

Als je afdruk buiten de EU wordt bezorgd, zullen wij u geen omzetbelasting (btw) in rekening brengen op de orderafhandeling.