Ja, een bestelling kan altijd goedkoper door een van vier dingen te veranderen: het formaat, het papier, de specificatie van het opplakken of inlijsten, of de leveringsmethode. Wijzig een optie op order.creativehub.io en de prijs past zich direct aan, dus het winkelmandje is de makkelijkste plek om te vergelijken. De actuele bedragen voor standaardformaten staan in de prijslijst.

Kies een kleiner formaat

De prijs van een print hangt af van het formaat van het vel, en ook de kosten van opplakken, inlijsten en koerierslevering van opgeplakt of ingelijst werk stijgen mee met het formaat van het stuk. Voor eigen formaten geldt geen toeslag: de prijs volgt de formaatklasse waar de print in valt, dus het loont om de prijs in het winkelmandje bij een iets kleiner formaat te bekijken. De vorm maakt op zich geen verschil. Er zijn geen aparte prijzen voor 3:2, 4:3, vierkant of andere verhoudingen.

Verander het printtype, niet het papier

Er zijn bij elk formaat maar twee prijsniveaus voor prints:

alle giclée-papieren hebben dezelfde prijs;

de twee C-type-papieren, Fuji Crystal Archive mat en glans, hebben een andere prijs, die bij elk formaat lager is.

Wisselen tussen giclée-papieren levert dus niets op: kies het papier waarvan je het oppervlak het mooist vindt. Als het budget de doorslag geeft, is C-type de goedkopere optie, en C-type mat komt het dichtst bij de uitstraling van een matte giclée.

Verander de specificatie van het opplakken of inlijsten

Opplakken en inlijsten komen boven op de printprijs, en de kosten hangen af van de optie.

Opplakken. Van de platen kost Display Card het minst, gevolgd door Foam Board en 3 mm Foamex, dan 12 mm MDF, en dan aluminium en Dibond met ophanglatten. Zie de opplakopties.

Van de platen kost Display Card het minst, gevolgd door Foam Board en 3 mm Foamex, dan 12 mm MDF, en dan aluminium en Dibond met ophanglatten. Zie de opplakopties. Inlijsten. De afwerkingen wit, zwart en eiken hebben dezelfde prijs. Lijstprofielen in walnoot, beuken, zilver en goud kosten meer. Zie de lijststijlen en afwerkingen.

Verander de leveringsmethode

De levering wordt los van de productie berekend en kies je bij het afrekenen, waar je de prijs van elke optie voor jouw adres ziet.

Wat de prijs niet verandert

Aantal. De prijs per print in het winkelmandje is voor elk exemplaar gelijk. Vraag voor een grote bestelling een offerte aan voordat je bestelt: zie Is er een minimale bestelling of een staffelkorting voor prints?

De prijs per print in het winkelmandje is voor elk exemplaar gelijk. Vraag voor een grote bestelling een offerte aan voordat je bestelt: zie Is er een minimale bestelling of een staffelkorting voor prints? Codes van kortingssites. Die zijn niet van ons: zie Bieden jullie kortingscodes, studentenkorting of cadeaubonnen aan?

Heb je liever dat wij een alternatief voor je doorrekenen, vertel ons dan wat je wilt veranderen en wij rekenen het uit.

Vergelijk formaten en afwerkingen voordat je iets verandert op onze prijslijst voor printen en inlijsten, met de bedragen voor standaardformaten.