We geven geen kortingscodes uit voor een eerste bestelling, de codes op kortingssites zijn niet van ons en werken niet, en we verkopen geen cadeaukaarten of cadeaubonnen. Een code die je van de organisatoren van een open call of wedstrijd hebt gekregen, vul je bij het afrekenen in het veld Promo code (promotiecode) in, en afstuderende studenten kunnen informeren naar onze korting op prints voor eindexamenexposities.

Codes van kortingssites

Kortingscodes die op kortings- en couponsites staan, zijn niet uitgegeven door theprintspace. Ze worden bij het afrekenen niet geaccepteerd.

Codes voor een eerste bestelling en doorverwijscodes

Er is geen introductiecode voor nieuwe klanten. Het doorverwijsprogramma voor klanten dat we vroeger hadden, is gestopt. Een doorverwijscode die je van een andere kunstenaar hebt gekregen of online hebt gevonden, kan dus niet meer op een printbestelling worden toegepast. Het huidige doorverwijsprogramma is voor verkopers op de Sell-site.

Codes van open calls en wedstrijden

Organisatoren van open calls en wedstrijden geven deelnemers soms een kortingscode. Vul die bij het afrekenen in het veld Promo code in.

Lukt het niet om een code die je hebt gekregen toe te passen, neem dan contact met ons op voordat je de bestelling plaatst. Een code kan achteraf niet altijd worden toegepast.

Acties

We hebben geen doorlopende acties. Loopt er toch een keer een actie, dan staat die op onze website en wordt ze bij het afrekenen toegepast. Je hoeft dus niets per e-mail aan te vragen.

Studentenkorting

We bieden studentenkorting aan afstuderende bachelor- en masterstudenten (BA en MA) fotografie en verwante opleidingen, voor prints voor hun eindexamenexpositie. Vraag je docent om contact met ons op te nemen, en het team bevestigt de actuele voorwaarden.

Cadeaukaarten en cadeaubonnen

We bieden geen cadeaukaarten of cadeaubonnen aan, ook niet voor printen en inlijsten, en we hebben op dit moment geen plannen om ze in te voeren.

Wil je een persoonlijk bericht of een brief meesturen met een print die je cadeau geeft, bestel het bericht dan als een aparte print.

Andere manieren om de kosten te drukken

De standaardprijzen staan op de prijslijst. Zie Hoe maak ik mijn printbestelling goedkoper? voor de opties die de prijs veranderen, en Is er een minimale bestelling of staffelkorting voor prints? voor grote bestellingen.

Onze standaardprijzen zijn openbaar, en de volledige prijslijst geeft ze voor printen, opplakken en inlijsten in elk formaat.